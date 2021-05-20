Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Туда съедутся все лучшие игроки континента. Стоп. Не все. Тонна больших футболистов пропустит эту вечеринку. Кто-то с травмой. Кого-то не взял тренер. А кто-то отказался сам (ого!).

Здесь мы собираем полный список звезд, которые не едут на Евро. Это обновляемый материал .