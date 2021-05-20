Евро-2020
Кшиштоф Пентек
Марко Ройс
Вирджил ван Дейк
Жоржиньо
Златан Ибрагимович
Джо Гомес
Марк-Андре тер Стеген
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#Евро-2020 #Златан Ибрагимович #Вирджил ван Дейк #Джо Гомес #Марк-Андре тер Стеген #Марко Ройс #Жоржиньо #Кшиштоф Пентек

Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020

час назад

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Туда съедутся все лучшие игроки континента. Стоп. Не все. Тонна больших футболистов пропустит эту вечеринку. Кто-то с травмой. Кого-то не взял тренер. А кто-то отказался сам (ого!).

Здесь мы собираем полный список звезд, которые не едут на Евро. Это обновляемый материал.

В марте Златан впервые с 2016-го сыграл за Швецию. Но 9 мая он травмировался и вылетел до конца сезона
Златан Ибрагимович
Из-за операции на колене пропускает конец сезона и чемпионат Европы.
Марк-Андре тер Стеген
От Евро отказался сам, чтобы нормально восстановиться к следующему сезону АПЛ.
Вирджил ван Дейк
В начале мая перенес артроскопию колена. Участие на Евро – точно нет.
Ансу Фати
«После тяжелого и, к счастью, удачного для меня сезона я дам своему организму отдохнуть».
Марко Ройс
В ноябре-2020 Гомес порвал коленное сухожилие. Transfermarkt говорит, что восстановится он только к 30 июня.
Джо Гомес
Не попал в заявку Франции из-за периостита надкостницы большеберцовой кости.
Ферлан Менди
Сыграть на Евро ему помешает перелом лодыжки.
Кшиштоф Пентек
Главная загадка перед Евро. Его не было и на весенних матчах сборной.
Жоржиньо
Смолов попал в резервный список Черчесова – оттуда люди идут в сборную только при необходимости.
Федор Смолов
Все фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO, ZUMAPRESS, dpa/Global Look Press
Зато какие персонажи едут!
На Евро едет парень, который сидел в тюрьме 16 месяцев. Он пробил шеф-повару череп бейсбольной битой
От Финляндии в список Евро попал русский с фамилией Иванов. Он тяжело перенес смерть отца, служил в армии и набил льва в память о дедушке
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#Марко Ройс
#Жоржиньо
#Кшиштоф Пентек