Евро-2020
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Марко Ройс
Вирджил ван Дейк
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Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020
час назад
Чемпионат Европы стартует 11 июня. Туда съедутся все лучшие игроки континента. Стоп. Не все. Тонна больших футболистов пропустит эту вечеринку. Кто-то с травмой. Кого-то не взял тренер. А кто-то отказался сам (ого!).
Здесь мы собираем полный список звезд, которые не едут на Евро. Это обновляемый материал.
В марте Златан впервые с 2016-го сыграл за Швецию. Но 9 мая он травмировался и вылетел до конца сезона
Из-за операции на колене пропускает конец сезона и чемпионат Европы.
От Евро отказался сам, чтобы нормально восстановиться к следующему сезону АПЛ.
В начале мая перенес артроскопию колена. Участие на Евро – точно нет.
«После тяжелого и, к счастью, удачного для меня сезона я дам своему организму отдохнуть».
В ноябре-2020 Гомес порвал коленное сухожилие. Transfermarkt говорит, что восстановится он только к 30 июня.
Не попал в заявку Франции из-за периостита надкостницы большеберцовой кости.
Сыграть на Евро ему помешает перелом лодыжки.
Главная загадка перед Евро. Его не было и на весенних матчах сборной.
Смолов попал в резервный список Черчесова – оттуда люди идут в сборную только при необходимости.
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