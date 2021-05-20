На Евро едет парень, который сидел в тюрьме 16 месяцев. Он пробил шеф-повару череп бейсбольной битой
В заявку Шотландии на Евро попал защитник «Мазеруэлла» Деклан Галлахер. И это игрок с самой интересной судьбой в команде – он почти полтора года не играл в футбол после попадания в тюрьму.
Галлахер пробил голову битой повару, который со своей девушкой ждал такси. Это было продолжение конфликта друга Галлахера
История началась в апреле 2013 года. Тогда повар Стивен Финдли и его девушка Мэри Докери отмечали в отеле годовщину свадьбы его сестры. Конфликт начался, когда Докери вышла на улицу и увидела мужчину, который возмущался: якобы сын Докери приставал к его девушке.
Завязался спор, к которому подключился друг Галлахера Энтони Мюррей. Докери рассказывает, что после того, как ее сын ушел в туалет, друг футболиста неожиданно ударил ее по лицу. Докери вернулась в отель и рассказала об этом Финдли. И они решили уехать домой.
Но пока они ждали такси, Мюррей вернулся с Галлахером с бейсбольными битами в руках. Галлахер проломил Финдли череп. У него произошло кровоизлияние в мозг, Финдли провел в реанимации пять дней. Шериф, который вел дело, назвал нападение очень жестоким.
Галлахер оставался на свободе до 2015 года. За это время он даже сменил клуб: в 2014-м перешел из «Данди» в «Ливингстон», где в дебютном матче забил гол и в первый сезон взял Кубок.
Летом 2015-го состоялся суд. Адвокаты Галлахера настаивали, что нет явных доказательств (например, записей с камеры видеонаблюдения), но спорить с фактом нападения было трудно. В суде защита Галлахера сыпала комплиментами и рекомендациями футболисту: «Это был единичный случай, Галлахер хороший человек, вдохновляет людей и помогает обществу».
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Галлахер и его друг Мюррей получили по три года тюрьмы, но Галлахер тут же вышел на свободу под залог. «Ливингстон» поддержал игрока, и в следующем сезоне Галлахер сыграл 30 матчей. Но в феврале 2016-го новую апелляцию потерпевших суд удовлетворил, и Галлахер все же отправился в тюрьму – в шотландский замок Хантли. Галлахер и «Ливингстон» не стали продлевать контракт.
Галлахер получил досрочное освобождение и играл с браслетом на ноге
В тюремном замке Галлахер провел 16 месяцев. В большом монологе об этом периоде он говорит, что не хочет пока вспоминать сам криминальный эпизод. Галлахер позже обещает раскрыть новые подробности и считает, что не заслужил такого наказания.
В тюрьме Галлахер не чувствовал дискомфорта из-за рутины – режим футболиста ему помогал. Но Галлахера беспокоила его физическая форма. На тот момент ему было 24 года, получится вернуться в нужную форму, когда будет 27?
«Это было похоже на кнопку паузы в моей карьере. Но каждый божий день я упорно трудился, чтобы вернуться на поле. Было нелегко, но это точно сделало меня сильнее».
Главное впечатление Галлахера в тюрьме – люди, с которыми он познакомился:
«Люди могут подумать «Ну, это тюрьма», но для меня было открытием, что многие люди просто свернули не туда и оказались в неудачных обстоятельствах. Многие даже не виноваты – например, они защищались и что-то пошло не так».
Сохранять физическую форму Галлахеру помогал клуб «Рейт Роверс». И через семь месяцев тюрьмы Галлахер получил дневное освобождение и возможность полноценно тренироваться с командой. Пострадавший Финдли был недоволен таким решением и говорил, что это насмешка над правосудием. Финдли не смог вернуться к карьере повара.
В начале 2017-го суд освободил Галлахера (но с браслетом слежения на ноге), он сразу вернулся в «Ливингстон». И помог клубу вернуться в высшую лигу.
Галлахер женат, после тюрьмы у него родилось два ребенка.
Галлахер говорил, что ему нужно уехать играть в Англию, чтобы отдалиться от Шотландии и сложных событий. Но Галлахер проводит карьеру только в шотландских клубах. После «Ливингстона» был «Мазеруэлл», откуда его впервые позвали в главную сборную. Летом он подпишет контракт с «Абердином» и поедет с Шотландией на Евро-2020.