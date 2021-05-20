На Евро едет парень, который сидел в тюрьме 16 месяцев. Он пробил шеф-повару череп бейсбольной битой

В заявку Шотландии на Евро попал защитник «Мазеруэлла» Деклан Галлахер. И это игрок с самой интересной судьбой в команде – он почти полтора года не играл в футбол после попадания в тюрьму.

Галлахер пробил голову битой повару, который со своей девушкой ждал такси. Это было продолжение конфликта друга Галлахера

История началась в апреле 2013 года. Тогда повар Стивен Финдли и его девушка Мэри Докери отмечали в отеле годовщину свадьбы его сестры. Конфликт начался, когда Докери вышла на улицу и увидела мужчину, который возмущался: якобы сын Докери приставал к его девушке.

Завязался спор, к которому подключился друг Галлахера Энтони Мюррей. Докери рассказывает, что после того, как ее сын ушел в туалет, друг футболиста неожиданно ударил ее по лицу. Докери вернулась в отель и рассказала об этом Финдли. И они решили уехать домой.

Но пока они ждали такси, Мюррей вернулся с Галлахером с бейсбольными битами в руках. Галлахер проломил Финдли череп. У него произошло кровоизлияние в мозг, Финдли провел в реанимации пять дней. Шериф, который вел дело, назвал нападение очень жестоким.