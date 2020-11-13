Евро-2020: все группы и расписание в удобном формате

Весь квалификационный турнир к Евро-2020 уложился в 2019-й год, тогда же – 30 ноября – состоялась и жеребьевка. Оставалось узнать лишь четырех победителей стыковых матчей.

После их окончания стал известен полный состав всех групп Евро-2020: