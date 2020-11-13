Евро-2020
Футбол
Евро-2020: все группы и расписание в удобном формате
11 часов назад
Весь квалификационный турнир к Евро-2020 уложился в 2019-й год, тогда же – 30 ноября – состоялась и жеребьевка. Оставалось узнать лишь четырех победителей стыковых матчей.
После их окончания стал известен полный состав всех групп Евро-2020:
А это – расписание матчей турнира, который, как мы верим, все же состоится следующим летом:
- Евро-2020 должен был пройти летом 2020 года.
- Из-за пандемии коронавируса в марте были отложены еврокубковые соревнования, следом остановились и почти все чемпионаты.
- 17 марта УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Позже стало известно, что название Евро-2020 не будет изменено.
- В мае УЕФА запустил портал по возврату билетов.
- В июне исполком УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро и подтвердил, что турнир примут все те же 12 городов.
- В октябре Чеферин сказал, что никаких сомнений в проведении Евро летом 2021-го нет, но не исключил вариант с сокращением числа городов, которые его примут.
По плану Евро-2020 должен пройти в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине и Копенгагене.
Сроки проведения турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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