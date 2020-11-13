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Евро-2020: все группы и расписание в удобном формате

11 часов назад

dpa / Global Look Press

Весь квалификационный турнир к Евро-2020 уложился в 2019-й год, тогда же – 30 ноября – состоялась и жеребьевка. Оставалось узнать лишь четырех победителей стыковых матчей.

После их окончания стал известен полный состав всех групп Евро-2020:

А это – расписание матчей турнира, который, как мы верим, все же состоится следующим летом:

  • Евро-2020 должен был пройти летом 2020 года.
  • Из-за пандемии коронавируса в марте были отложены еврокубковые соревнования, следом остановились и почти все чемпионаты.
  • 17 марта УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Позже стало известно, что название Евро-2020 не будет изменено.
  • В мае УЕФА запустил портал по возврату билетов.
  • В июне исполком УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро и подтвердил, что турнир примут все те же 12 городов.
  • В октябре Чеферин сказал, что никаких сомнений в проведении Евро летом 2021-го нет, но не исключил вариант с сокращением числа городов, которые его примут.

По плану Евро-2020 должен пройти в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине и Копенгагене.

Сроки проведения турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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