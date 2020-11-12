Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом

Клуб из его академии дорос до еврокубков

В 2009 году Пандев получил государственную награду – Медаль почета от президента Македонии за заслуги перед страной. В 2010-м создал академию, на базе ее появился и клуб «Академия Пандев» в городе Струмица, где родился игрок. Проект объединил несколько сотен молодых футболистов, была возможность стажироваться в итальянских клубах. Пандев говорил, что ежегодно вкладывает с партнерами в академию 700 тысяч евро.

В 2014-м клуб «Академия Пандев» стал профессиональным, через три – вышел в высший македонский дивизион, еще через два – выиграл Кубок страны. Дебют в Лиге Европы – дважды по 0:3 от боснийского «Жриньски Мостара».

Помогал не только академией

100-й матч за сборную Пандев сыграл против Латвии в марте 2019 года. Через год он продал ее на аукционе, а вырученные средства направил в больницу в Скопье на борьбу с коронавирусом.