Горан Пандев
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#Горан Пандев #Футбол #Северная Македония

Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом

вчера, 23:56

www.aicfoto.com / Global Look Press

Величие Горана Пандева для Македонии легко измерить просто в цифрах.

  • Единственный македонец с победой в Лиге чемпионов (еще двое выигрывали не ЛЧ, а Кубок чемпионов).
  • Больше других играл за сборную, накопил уже 114 матчей.
  • Чаще остальных забивал – у него 36 голов.
  • Главное: его гол в стыковой игре грузинам вывел Македонию на Евро-2020.

Клуб из его академии дорос до еврокубков

В 2009 году Пандев получил государственную награду – Медаль почета от президента Македонии за заслуги перед страной. В 2010-м создал академию, на базе ее появился и клуб «Академия Пандев» в городе Струмица, где родился игрок. Проект объединил несколько сотен молодых футболистов, была возможность стажироваться в итальянских клубах. Пандев говорил, что ежегодно вкладывает с партнерами в академию 700 тысяч евро.

В 2014-м клуб «Академия Пандев» стал профессиональным, через три – вышел в высший македонский дивизион, еще через два – выиграл Кубок страны. Дебют в Лиге Европы – дважды по 0:3 от боснийского «Жриньски Мостара».

Помогал не только академией

100-й матч за сборную Пандев сыграл против Латвии в марте 2019 года. Через год он продал ее на аукционе, а вырученные средства направил в больницу в Скопье на борьбу с коронавирусом.

Партнеры защищали от насмешек

Как-то раз партнер по сборной Величе Шумуликоски высмеял мнение ассистента сборной Шотландии Терри Бутчера во время квалификации к ЧМ-2010. Тот сказал, что Пандев слишком легко валится на землю. Шумуликоски заступился: «Мы все над этим смеялись. Никуда он не падает. В последней игре против него фолили три-четыре раза, он не падал. А судья так ничего и не зафиксировал».

С болельщиками было сложнее

Фанаты не всегда любили Пандева. Осенью 2010-го Македония лишь на шестой добавленной минуте сравняла счет в игре с Арменией и была освистана. Пандев пригрозил уйти, но потом передумал и сказал, что этим заявлением передал настроение команды. На него набросились и болельщики, и СМИ, к тому же впереди были матчи с Андоррой и Россией.

Андорру победили, Россию – не смогли. Давление утихло, а на Пандеве сборная держалась и дальше.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но когда Македония провалилась в отборе к ЧМ-2014, терпение Пандева иссякло. Сказал, что несет ответственность, но порекомендовал федерации обратить внимание и на себя. Уточнил, что сборная всегда летает дешевыми авиарейсами – даже как-то с бельгийскими фанатами пересеклись. Упомянул, что за игру в сборной получал только критику и оскорбления.

Два года без лидера, триумфальное возвращение

В 2014-м и 2015-м Македония играла без Пандева. Вернул его в сборную тренер, который сейчас ее и возглавляет – Игор Ангеловски. Вернул, а Пандев забил главный гол в истории всей македонской сборной.

На Евро-2020 Македонию повезет 37-летняя легенда.

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