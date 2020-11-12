Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом
Величие Горана Пандева для Македонии легко измерить просто в цифрах.
- Единственный македонец с победой в Лиге чемпионов (еще двое выигрывали не ЛЧ, а Кубок чемпионов).
- Больше других играл за сборную, накопил уже 114 матчей.
- Чаще остальных забивал – у него 36 голов.
- Главное: его гол в стыковой игре грузинам вывел Македонию на Евро-2020.
Клуб из его академии дорос до еврокубков
В 2009 году Пандев получил государственную награду – Медаль почета от президента Македонии за заслуги перед страной. В 2010-м создал академию, на базе ее появился и клуб «Академия Пандев» в городе Струмица, где родился игрок. Проект объединил несколько сотен молодых футболистов, была возможность стажироваться в итальянских клубах. Пандев говорил, что ежегодно вкладывает с партнерами в академию 700 тысяч евро.
В 2014-м клуб «Академия Пандев» стал профессиональным, через три – вышел в высший македонский дивизион, еще через два – выиграл Кубок страны. Дебют в Лиге Европы – дважды по 0:3 от боснийского «Жриньски Мостара».
Помогал не только академией
100-й матч за сборную Пандев сыграл против Латвии в марте 2019 года. Через год он продал ее на аукционе, а вырученные средства направил в больницу в Скопье на борьбу с коронавирусом.
Партнеры защищали от насмешек
Как-то раз партнер по сборной Величе Шумуликоски высмеял мнение ассистента сборной Шотландии Терри Бутчера во время квалификации к ЧМ-2010. Тот сказал, что Пандев слишком легко валится на землю. Шумуликоски заступился: «Мы все над этим смеялись. Никуда он не падает. В последней игре против него фолили три-четыре раза, он не падал. А судья так ничего и не зафиксировал».
С болельщиками было сложнее
Фанаты не всегда любили Пандева. Осенью 2010-го Македония лишь на шестой добавленной минуте сравняла счет в игре с Арменией и была освистана. Пандев пригрозил уйти, но потом передумал и сказал, что этим заявлением передал настроение команды. На него набросились и болельщики, и СМИ, к тому же впереди были матчи с Андоррой и Россией.
Андорру победили, Россию – не смогли. Давление утихло, а на Пандеве сборная держалась и дальше.
Но когда Македония провалилась в отборе к ЧМ-2014, терпение Пандева иссякло. Сказал, что несет ответственность, но порекомендовал федерации обратить внимание и на себя. Уточнил, что сборная всегда летает дешевыми авиарейсами – даже как-то с бельгийскими фанатами пересеклись. Упомянул, что за игру в сборной получал только критику и оскорбления.
Два года без лидера, триумфальное возвращение
В 2014-м и 2015-м Македония играла без Пандева. Вернул его в сборную тренер, который сейчас ее и возглавляет – Игор Ангеловски. Вернул, а Пандев забил главный гол в истории всей македонской сборной.
На Евро-2020 Македонию повезет 37-летняя легенда.