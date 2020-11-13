Жуткое в стыковой игре: вратарь Венгрии выпустил мяч в ворота. Как Филимонов
Венгрия играет с Исландией стыковой матч за выход на Евро-2020. Исландцы забили штрафной в первом тайме благодаря чудовищному ляпу венгерского вратаря Петера Гулачи.
Гулачи в «Лейпциге», как правило, надежен, но иногда дарит приятные сюрпризы соперникам. В прошлом сезоне выкинул мяч на соперника в матче с «Хоффенхаймом» – тот простил, зарядив в штангу.
Гулачи в том матче был настойчив и все же ошибся – плохо сыграл на выходе, и «Хоффенхайм» забил. Хотя «Лейпциг» все равно выиграл 3:1.
В матче с «Боруссией» (3:3) вряд ли стоит прямо винить его в пропущенном голе. Но не выручил точно, не выловил мяч в ближнем углу.
Но в этом сезоне Гулачи есть за что хвалить – он вытащил пенальти игру против «ПСЖ» при счете 0:1. После этого «Лейпциг» забил два и выиграл матч Лиги чемпионов.
Вот только в сборной случилась катастрофа, но партнеры спасли Гулачи в самой конце. Смотрите, что за драма: