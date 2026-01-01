Горан Пандев

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
«Дженоа» продлила контракт с 38-летним Пандевым. Это один из самых возрастных игроков Серии А
#Горан Пандев
Футбол
Пандев завершил карьеру в сборной Северной Македонии. К 37 годам он провел в ней 122 матча
#Горан Пандев
Футбол
Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола
#Горан Пандев
Футбол
Иммобиле забил первый гол «Лацио» в Лиге чемпионов за 13 лет
#Чиро Иммобиле
Все новости
Материалы
Легенда Македонии Пандев ушел навсегда – и как душевно! Соперники подарили футболку, а свои устроили живой коридор прямо посреди матча
#Горан Пандев
Мы все ждали этот гол. Дед Пандев: 37 лет, воюет с чиновниками – и впервые привез свою маленькую Македонию на турнир
1
#Горан Пандев
1
Македония показала странную форму для Евро – вообще без цветов флага. Злятся и фанаты, и капитан Пандев. Сборная вернет старую форму
#Северная Македония
Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом
#Горан Пандев
Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца
#Грузия
Все материалы