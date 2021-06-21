Горан Пандев
Евро-2020
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#Горан Пандев #Евро-2020

Легенда Македонии Пандев ушел навсегда – и как душевно! Соперники подарили футболку, а свои устроили живой коридор прямо посреди матча

вчера, 21:15

Твиттер ЕВРО-2020

Легенда Северной Македонии Горан Пандев провел свой последний матч за сборную. Игра с Нидерландами стала для него 122-й. Пандеву 37 лет, первый матч за Македонию он сыграл еще в 17.

И в прошлом году Пандев впервые отобрался с Македонией на крупный турнир. Пандев забил в первой же игре против Австрии. Это был его 37-й гол за сборную.

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Пандева тренер заменил на 68-й минуте, когда македонцы уже проигрывали 0:3 (шанс сыграть в плей-офф македонцы упустили еще во втором туре). 

Игроки устроили Пандеву прощальный коридор.

Перед матчем даже сборная Нидерландов отметила Пандева и подарила ему памятную футболку с числом матчей на спине.

Аплодирует Пандеву на стадионе и Уэсли Снейдер. С ним Пандев выигрывал Лигу чемпионов в составе «Интера».

Просто оцените, как давно играет Пандев!

Перед матчем с голландцами Пандев говорил:

«Для меня это последний матч за Македонию. Думаю, сейчас лучший момент, чтобы попрощаться со сборной.

Я счастлив, что прощаюсь со сборной на таком грандиозном турнире. Не только моя мечта, но и мечта тренера и всех игроков сборной стала реальностью – увидеть нашу страну в большом турнире».

Пандев уходит и из клубного футбола. 30 июня у него заканчивается контракт с «Дженоа».

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