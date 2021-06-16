Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
Отказать «Реалу» и выбить у ЦСКА авиабилеты. Так Фернандес оказался в России
Марио Фернандес провел в России больше девяти лет. В 2012 году он перешел в ЦСКА, хотя имел предложение от «Реала», который тренировал Жозе Моуринью. «Гремио» блокировал продажу. Но ЦСКА включился, когда Фернандес получил травму и несколько месяцев потратил на восстановление.
Да-да, выбрал ЦСКА вместо «Реала»:
«Было так: «Гремио» и ЦСКА согласовали мой переход. И в этот момент пришло предложение от «Реала». Но я уже дал слово ЦСКА. И ничуть не жалею, что переехал в Россию. Я здесь стал совсем другим человеком».
Transfermarkt оценил трансфер из «Гремио» в 10,5 миллиона евро. «Клубу «Реал» предложил немного больше, чем мы, а самому футболисту – значительно больше, – рассказывал бывший глава селекционного отдела ЦСКА Антон Евменов. – Агент Фернандеса показал мне цифры, когда Марио уже тренировался в ЦСКА и готовился к сезону, и сказал, что, даже если бы «Реал» сделал свое предложение чуть раньше, они все равно бы пошли в ЦСКА.
ЦСКА получил игрока за ту сумму, которую рассчитывал потратить. «Гремио» также считал себя победителем, потому что в итоге получил больше, чем мог бы получить, владея лишь половиной прав на игрока [вторая половина – у инвестиционного фонда]. ЦСКА предложил ему зарплату, которую считал адекватной его мастерству, и Марио согласился, выбив себе лишь чуть больше авиабилетов, чем мы ему изначально предложили».
«Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов», – говорил агент Жорже Машаду. Его слова – отсылка к прошлому. Фернандес сбегал из клуба, когда подписал первый профессиональный контракт с «Гремио». Потому что давили тоска, одиночество и неуверенность.
«Ничего никому не сказав, я просто собрал вещи и уехал. Некоторое время после этого я провел дома, но из-за контракта пришлось вернуться. Хотя я к тому моменту вообще хотел завязать с футболом», – объяснял Фернандес. Из депрессии вытащили врачи и семья.
После переезда в Россию Фернандес тоже думал о возвращении в Бразилию: «Не буду врать – посещали такие мысли. Одно время хотел вернуться на родину. Но это желание очень быстро ушло. Я привык и абсолютно счастлив здесь. Нет никакого желания возвращаться в Бразилию на постоянной основе».
«По-моему, Марио – вообще уникальный бразилец, – рассказала «Голу» корреспондент «Спорт-Экспресса» Юлия Яковлева, которая общалась с Фернандесом на португальском. – Не вижу в нем ничего типичного и стереотипного для этой нации, по характеру он вполне сойдет за русского человека. Он немногословный, избегает публичности. В России Марио никогда не отличался общительностью, хотя, когда переезжал в ЦСКА, о нем ходили разные истории в Бразилии.
Он всегда был довольно сдержан и краток. Это качество как раз довольно нетипичное для бразильца, хотя бы потому, что они любят поболтать. Марио же закрыт для всех, кроме ближайшего окружения. И это проявляется в нежелании или невозможности раскрываться в тех же интервью».
Откуда взялась сборная России: предложение ЦСКА, родственники и пропущенный рейс в сборную Бразилии
Фернандес родился в Бразилии, на взрослом уровне играл только за «Гремио» и привлекался в сборную на товарищеский матч. Но в итоге заиграл за Россию. Это инициатива клуба:
«Я это сделал ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась, но прошло какое-то время, и, как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом.
Я взял паузу, чтобы переговорить со всеми своими родственниками. Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И если хотя бы один сказал мне: «Марио, не надо», я бы ответил ЦСКА «нет».
Родители одобрили.
Хронология русификации:
• В 2015 году президент РФС Виталий Мутко сказал, что натурализация иностранца входит в концепцию подготовки России к Евро-2016. Но сначала гражданство получил Роман Нойштедтер.
Параллельно Фернандес думал о российском паспорте, но вызывался в сборную Бразилии еще в 2011 году. Тогда он отказался по личным причинам и оправдывал себя молодостью: «Я тогда перепутал расписание, а потом просто передумал лететь в сборную».
Globo раскрутил версию, что Фернандес загулял в клубе в ночь перед вылетом и пропустил рейс. «Гремио» защищал и оправдывал психологической неготовностью, а болельщики шутили и называли его в честь средства от головной боли. Сборная Бразилии простила. «Да, я опоздал на самолет, но ни в каком клубе ночью не отрывался, – говорил Фернандес. – Просто так получилось, что не успел».
• Летом 2014 года Фернандес говорил, что ждет приглашения из сборной Бразилии, в октябре – дождался и вышел на замену в товарищеском матче против Японии. Отбегал тайм, но в официальных играх не участвовал.
Фернандес вспоминал: «Когда меня пригласили в сборную на товарищеский матч с Японией в 2014 году, я хотел взять автограф у моего любимого игрока – Кака, но в итоге так и не решился. Подумал, зачем я буду его беспокоить».
• В марте-2016 Фернандес подал пакет документов, а в июле Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ. Фернандес не сдавал экзамен по русскому языку и перепрыгнул бюрократические горки как исключение: «Я просто в назначенный день приехал в миграционную службу и получил паспорт». После получения гражданства занялся русским языком с преподавателем.
• В марте 2017 года провел первую тренировку в сборной России перед товарищескими матчами против Кот-д’Ивуара и Бельгии в Краснодаре.
• Первая игра за сборную России – товарняк с «Динамо», где Фернандес забил гол. Дебют в официальном матче состоялся на ЧМ-2018.
• Фернандес не попал на Евро-2016 и не сыграл на Кубке конфедераций-2017 (из-за операции на носу), но стал героем домашнего чемпионата мира, где в четвертьфинале забил Хорватии.
Фернандес мало говорит на русском, потому что стесняется. Называет себя молчуном, но ругается с судьями
Фернандес публично почти не говорит по-русски, хотя к ЧМ-2018 обещал выучить гимн России. Русский язык – только для пользования внутри команд, где быстро впитался мат. Кажется, это объясняется скромностью и закрытостью.
«Я вообще молчун. Меня иногда спрашивают: «Марио, почему ты редко говоришь на русском?» И тогда я пожимаю плечами. Потому что я и на португальском-то редко говорю. Я из тех людей, которые намного больше слушают, чем говорят. Я и интервью-то даю только по особым случаям».
Это подтвердил бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко: «Марио – скромный парень. Один на один отлично говорит по-русски. Но на людях боится сморозить глупость, поэтому общается через переводчика. Если я леплю все подряд на другом языке не думая, то Марио стесняется».
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«По-моему, тему изучения русского с ним обсуждали почти все (смеется), – рассказала «Голу» Юлия Яковлева. – Ответ Марио всегда один и тот же: «Язык сложный, но я учу». Другие бразильцы из нашего чемпионата рассказывали, что Марио довольно хорошо понимает, что ему говорят, а самое сложное – общаться самому, как раз из-за стеснительности.
Спокойствие и доброжелательность, но в то же время и закрытость – такой Марио почти всегда. Помню, только раз он вышел из себя и после удаления в одном из матчей был так недоволен, что позволил себе длинный монолог в миксте о позорном судействе. Нет, на русский не переходил. Я вообще ни разу от него не слышала русского слова, кроме базовых».
Сейчас Фернандес использует русский язык для общения с судьями: «Иногда когда нужно поговорить с судьей, пытаюсь говорить на русском: «Это не желтая, а красная!»
При Слуцком Фернандес многие слова понимал по жестам, а сам Слуцкий давал подсказки на португальском. Фернандес понимает по-русски, но постоянно на связи с переводчиком: «Я почти всегда прошу переводчика Максима мне помочь. Не знаю, что бы я без него делал!»
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Футболисты ЦСКА в ответ познакомились с португальским языком. Например: «Все русские в ЦСКА любят повторять: «Morto, morto!» В переводе на русский «мертвый». Просто российские футболисты физически готовы невероятно! Мы как-то бегали в парке, они все время держались впереди, а я еле-еле выдерживал их темп».
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал «Голу»:
«В работе он профессионал. После тренировок постоянно крутит велосипед, проходит восстановительные мероприятия. Все делает, чтобы всегда быть в форме и не получать травмы.
Если кто-то из русских докторов, массажистов или тренеров что-то по-русски ему говорил, то кто-то из футболистов (например, Набабкин) объяснял ему все это, но неправильно, чтобы Марио начудил».
«Он будет сражаться, пока не умрет. Русский мужик»
«Ему, кроме мяча, Библии, PlayStation и, самое главное, близких рядом, больше ничего не нужно», – говорил Антон Евменов. Переезд в Россию помог Фернандесу поменяться ментально и повзрослеть. Он подружился с бразильскими студентами медицинских вузов и нашел себя в церкви:
«Когда перебрался в Москву, узнал, что здесь есть бразильская церковь. И люди там мне очень помогли. Я начал читать библию, быстро менялся и в итоге стал совершенно другим человеком. На протяжении многих лет я не следовал слову божьему – так, как это делаю теперь. Я пил много алкоголя, ночевал в клубах, прогуливал тренировки».
«Он будет сражаться, пока не умрет. Русский мужик», – охарактеризовал Фернандеса Игорь Дивеев. Фернандес привык к морозам (считает нулевую температуру теплой) и полюбил русскую кухню. Например, борщ, который просит готовить маму, или блины.
Любимое место в Москве – Красная площадь, по которой гуляет с друзьями. Один раз спускался с ними в метро, когда ехал посмотреть матч Россия – Швеция: «Были ужасные пробки. Я сразу понял, что на машине нам не доехать вовремя. Я заранее изучил, где в метро надо пересесть на другую ветку и все такое». Чтобы его не узнали болельщики, Фернандес надел шапку и натянул капюшон.
Жена Фернандеса – бразильянка (которая тоже хочет получить российский паспорт). Близкий друг – испанский тренер сборной России по физподготовке [раньше работал в ЦСКА] Паулино Гранеро. В 2015 году Фернандес сломал нос и лечился в Бразилии. Когда вернулся в Россию, жил у Гранеро и тренировался в местном парке: «По вечерам мы вместе бегали по дорожкам в Мещерском парке».
«Это самый добрый, отзывчивый и позитивный человек, – рассказал «Голу» Дмитрий Ефремов. – Постоянно улыбается. Он домосед. Не знаю, насколько это правда, но он стал таким, когда приехал в ЦСКА. На него смотришь: человек – божий одуванчик.
Когда я приехал, [от него] было мало «привет» / «пока». Стало больше. У некоторых бывает языковой барьер. Так как он очень стеснительный, думаю, что ему просто тяжело это дается. А русский язык – непростой.
Очень радовались, когда он забил гол с Хорватией. Тогда Дзагоев отдал голевой пас. Мы сидели и смотрели всей командой тоже после игры. Смотрели и радовались, что ребята из ЦСКА сделали гол».
В сентябре Фернандесу исполнится 31 год. Друзья спрашивают его о переезде в другой чемпионат, но он исключает уход: «Когда мне в Бразилии говорят: «Марио, давай уже выбирайся из России поиграй еще в какой другой стране», я удивляюсь: «Зачем? Это моя страна, мне здесь нравится, играть я буду только здесь».
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