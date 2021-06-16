Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»

Transfermarkt оценил трансфер из «Гремио» в 10,5 миллиона евро. «Клубу «Реал» предложил немного больше, чем мы, а самому футболисту – значительно больше, – рассказывал бывший глава селекционного отдела ЦСКА Антон Евменов. – Агент Фернандеса показал мне цифры, когда Марио уже тренировался в ЦСКА и готовился к сезону, и сказал, что, даже если бы «Реал» сделал свое предложение чуть раньше, они все равно бы пошли в ЦСКА.

ЦСКА получил игрока за ту сумму, которую рассчитывал потратить. «Гремио» также считал себя победителем, потому что в итоге получил больше, чем мог бы получить, владея лишь половиной прав на игрока [вторая половина – у инвестиционного фонда]. ЦСКА предложил ему зарплату, которую считал адекватной его мастерству, и Марио согласился, выбив себе лишь чуть больше авиабилетов, чем мы ему изначально предложили».

«Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов», – говорил агент Жорже Машаду. Его слова – отсылка к прошлому. Фернандес сбегал из клуба, когда подписал первый профессиональный контракт с «Гремио». Потому что давили тоска, одиночество и неуверенность.

«Ничего никому не сказав, я просто собрал вещи и уехал. Некоторое время после этого я провел дома, но из-за контракта пришлось вернуться. Хотя я к тому моменту вообще хотел завязать с футболом», – объяснял Фернандес. Из депрессии вытащили врачи и семья.

После переезда в Россию Фернандес тоже думал о возвращении в Бразилию: «Не буду врать – посещали такие мысли. Одно время хотел вернуться на родину. Но это желание очень быстро ушло. Я привык и абсолютно счастлив здесь. Нет никакого желания возвращаться в Бразилию на постоянной основе».