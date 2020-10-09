Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
Французский полузащитник Дамьен Ле Таллек получил российский паспорт, о чем сообщил в инстаграме с соответствующими хэштегами.
Кто он, и что о нем известно:
- 30-летний игрок «Монпелье», он – опорный полузащитник, но может сыграть и в центре обороны.
- Числился в дортмундской «Боруссии», с которой выиграл Бундеслигу.
- Также выступал за «Нант», «Црвену Звезду» и украинскую «Говерлу».
- В России провел полтора сезона в «Мордовии» – 46 матчей во всех турнирах.
- Его брат – Антони Ле Таллек – в середине 2000-х играл за «Ливерпуль».
Русская жена, дом в России, похвалы тренеров
• Он женился на русской девушке – «Мисс Мордовии-2008» в мае 2019 года. «На получение российского гражданства смотрю очень оптимистично, и, естественно, я рада, что мой супруг сможет стать гражданином Российской Федерации», – говорила она в конце 2019-го, когда стало известно о том, что Ле Таллек занимается этим вопросом.
• Есть сын, у которого два паспорта – российский и французский. У семьи – дом в Москве. Там они проводили карантин во время пандемии коронавируса.
• А был и отдых в Сочи:
• Его хвалили тренеры, возглавлявшие «Мордовию».
«В первую очередь он отличался своим отношением к делу. Могу сказать, что он профессионально относился к тренировкам, тогда он мне казался игроком с очень хорошими перспективами и большим потенциалом. Достаточно неплохой игрок», – слова Юрия Семина.
«Мы очень рассчитываем на Ле Таллека. Он очень хорошо адаптировался под наши требования», – говорил Андрей Гордеев.
Хотел вернуться в РПЛ, о чем говорил в середине 2018-го, выступая за «Црвену Звезду». Был слух, что Ле Таллека хочет купить «Спартак», сам он подчеркивал, что хочет играть в России.
• Хотел играть за сборную, о чем заявлял несколько раз. «Очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды».
Реально ли ему играть за Россию?
Два важных пункта:
- Он играл за французские молодежные сборные вплоть до U-20.
- На тот момент у него не было ни русского гражданства, ни русских родственников.
ФИФА смягчила правила натурализации игроков на недавнем конгрессе – они могут сменить сборную, даже сыграв три матча за старую. Но касается это только тех, кто имел второе гражданство на тот момент.
У Ле Таллека другая ситуация, о ней рассказывал спортивный юрист Артем Пацев: «Если человек заигран за национальную сборную в матчах категории А, то играть за другую сборную он может только в исключительном порядке. Чаще это не связано с его желанием, а, допустим, страны такой больше нет. Должны быть такие объективные обстоятельства. В молодежных сборных тоже есть турниры категории А».
Ранее еще один спортивный юрист Юрий Зайцев объяснял: «Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить. Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за первую команду Франции. Если же у него нет официальных матчей, даже за юношеские и молодежные команды Франции, он должен прожить в России пять лет».