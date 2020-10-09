Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?

У Ле Таллека другая ситуация, о ней рассказывал спортивный юрист Артем Пацев: «Если человек заигран за национальную сборную в матчах категории А, то играть за другую сборную он может только в исключительном порядке . Чаще это не связано с его желанием, а, допустим, страны такой больше нет. Должны быть такие объективные обстоятельства. В молодежных сборных тоже есть турниры категории А».

Ранее еще один спортивный юрист Юрий Зайцев объяснял: « Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить . Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за первую команду Франции. Если же у него нет официальных матчей, даже за юношеские и молодежные команды Франции, он должен прожить в России пять лет».