Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба

У Джанаева уже был неудачный опыт игры за сборную в товарищеском матче. В 2016 году Россия играла с Коста-Рикой. Тогда все закончилось поражением со счетом 3:4. Два гола забил Артем Дзюба, в центре обороны играли Кутепов и Березуцкий. Джанаев отыграл 90 минут, хотя в запасе были Крицюк и Беленов.

Позже Джанаев вспоминал: «Надеялся я, конечно, на другой дебют в сборной. Но в матче с Коста-Рикой оказался не наш день. В том числе и не мой. Вратарь любой гол может предотвратить. С себя ответственности не снимаю». В том матче Джанаев пропустил три мяча уже в первом тайме. Решающий гол Коста-Рика забила с пенальти на 92-й минуте.

Черчесов вызывал Джанаева в сборную даже в момент, когда тот уезжал в польский чемпионат. Мотивация такая: Джанаев играет редко, но всегда хорошо. Этой осенью вызов Джанаева тоже объясним. За «Сочи» он отыграл все десять матчей в РПЛ, где пропустил девять голов. «Сочи» идет в чемпионате на четвертом месте.

Игра за сборную у него точно получилась хуже, чем в клубе: