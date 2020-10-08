Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
Сослан Джанаев регулярно попадает в сборную, но почти не играет. Черчесов поставил его в основу на товарищеский матч против Швеции. Все закончилось плохо: Россия проиграла со счетом 1:2. Второй гол Джанаев пропустил после рикошета, но в первом ошибся на выходе. Исак пробивал головой по пустым воротам.
У Джанаева уже был неудачный опыт игры за сборную в товарищеском матче. В 2016 году Россия играла с Коста-Рикой. Тогда все закончилось поражением со счетом 3:4. Два гола забил Артем Дзюба, в центре обороны играли Кутепов и Березуцкий. Джанаев отыграл 90 минут, хотя в запасе были Крицюк и Беленов.
Позже Джанаев вспоминал: «Надеялся я, конечно, на другой дебют в сборной. Но в матче с Коста-Рикой оказался не наш день. В том числе и не мой. Вратарь любой гол может предотвратить. С себя ответственности не снимаю». В том матче Джанаев пропустил три мяча уже в первом тайме. Решающий гол Коста-Рика забила с пенальти на 92-й минуте.
Черчесов вызывал Джанаева в сборную даже в момент, когда тот уезжал в польский чемпионат. Мотивация такая: Джанаев играет редко, но всегда хорошо. Этой осенью вызов Джанаева тоже объясним. За «Сочи» он отыграл все десять матчей в РПЛ, где пропустил девять голов. «Сочи» идет в чемпионате на четвертом месте.
Игра за сборную у него точно получилась хуже, чем в клубе: