Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Эмиль Форсберг Э. Форсберг
|Пол
|30
|10
|2
|1
|0
|0
|
15Александер Исак А. Исак
|Нап
|22
|10
|4
|1
|2
|0
|
20Кристоффер Ольссон К. Ольссон
|Пол
|26
|9
|0
|0
|2
|0
|
3Виктор Линделеф В. Линделеф
|Защ
|27
|9
|0
|0
|0
|0
|
6Людвиг Аугустинссон Л. Аугустинссон
|Защ
|28
|9
|1
|1
|1
|0
Таблица
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|8
|6
|1
|1
|15:5
|19
|
2
|8
|5
|0
|3
|12:6
|15
|
3
|8
|2
|4
|2
|8:8
|10
|
4
|8
|2
|1
|5
|6:12
|7
|
5
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
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