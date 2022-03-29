Швеция

Sweden
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Стадион
Френдс Арена
Тренер
Янне Андерссон
Я. Андерссон
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Эмиль Форсберг Э. Форсберг 		Пол 30 10 2 1 0 0
15
Александер Исак А. Исак 		Нап 22 10 4 1 2 0
20
Кристоффер Ольссон К. Ольссон 		Пол 26 9 0 0 2 0
3
Виктор Линделеф В. Линделеф 		Защ 27 9 0 0 0 0
6
Людвиг Аугустинссон Л. Аугустинссон 		Защ 28 9 1 1 1 0
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Таблица

Группа B И В Н П Мячи Очки
1
Испания
8 6 1 1 15:5 19
2
Швеция
8 5 0 3 12:6 15
3
Греция
8 2 4 2 8:8 10
4
Грузия
8 2 1 5 6:12 7
5
Косово
8 1 2 5 5:15 5
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Результаты
29.03.2022 29 марта 2022 вт 21:45
Польша
2 : 0
Швеция
29.03.2022 29 марта 2022 вт 21:45
Финал
Польша
2
Швеция
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , Финал
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Чехия
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
1/2 финала
Швеция
1
Чехия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 22:45
Испания
1 : 0
Швеция
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 22:45
10 тур
Испания
1
Швеция
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
Грузия
2 : 0
Швеция
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
9 тур
Грузия
2
Швеция
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Швеция
2 : 0
Греция
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Швеция
2
Греция
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
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