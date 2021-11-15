ЧМ-2022
Испания
Швеция
Поделиться:
Комментарии:
1
#ЧМ-2022 #Испания #Швеция

Испания обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022

18 часов назад

Испания и Швеция завершили выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 в группе В. В первом матче Швеция победила Испанию со счетом 2:1 и не проигрывала ей с 2019 года (три игры подряд). Во второй встрече испанцы были сильнее благодаря голу Альваро Мораты. Испания заняла первое место и набрала 20 очков, Швеция стала второй с 15 очками.

Швеция прошла в стыки. Испания прошла напрямую на чемпионат мира. Ранее прямые путевки на ЧМ-2022 получили Катар (как организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция и Хорватия.

Матч завершен
Испания
Мората 86
1:0
Матч завершен
Швеция
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Коля Кот
17 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,

ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru

(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

ответить
Все теги
#ЧМ-2022
#Испания
#Швеция