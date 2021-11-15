ЧМ-2022
Испания
Швеция
Испания обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022
18 часов назад
Испания и Швеция завершили выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 в группе В. В первом матче Швеция победила Испанию со счетом 2:1 и не проигрывала ей с 2019 года (три игры подряд). Во второй встрече испанцы были сильнее благодаря голу Альваро Мораты. Испания заняла первое место и набрала 20 очков, Швеция стала второй с 15 очками.
Швеция прошла в стыки. Испания прошла напрямую на чемпионат мира. Ранее прямые путевки на ЧМ-2022 получили Катар (как организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция и Хорватия.
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Комментарии (1)
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17 часов назад
0
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru
(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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