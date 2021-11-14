Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
В Европе завершается квалификационный раунд к чемпионату мира-2022. Команды, занявшие первые места в группе, напрямую попали на турнир. Команды со вторых строчек поборются за путевки на ЧМ через стыки.
12 сборных – и только три поедут в Катар в следующем году.
Стоп, почему 12 сборных? В европейской части отбора к ЧМ только 10 групп
УЕФА изменил систему отбора на чемпионат мира через стыковые матчи. Теперь в них участвуют 10 команд со вторых мест в группах+две, отобранные по результатам общего рейтинга Лиги наций-2020/21. В их число входят сборные, которые: а) Не прошли на ЧМ напрямую; б) Не попали даже в стыковые матчи.
Какой формат турнира?
Сами стыковые матчи состоят из двух стадий – полуфиналы и финалы. Перед полуфиналами команды разбиваются на две корзины. В первую попадут лучшие команды, занявшие в группах вторые места. Этот статус определяется по следующим критериям (по порядку) – информация с официального сайта УЕФА:
- Наибольшее количество очков.
- Наибольшая разница забитых и пропущенных голов.
- Наибольшее количество забитых голов.
- Наибольшее количество голов, забитых на выезде.
- Наибольшее количество побед.
- Наибольшее количество побед на выезде.
- Наименьшее число дисциплинарных очков на основании желтых и красных карточек. За красную карточку или удаления после двух желтых команда получает три очка. За желтую – одно.
- Положение в рейтинге Лиги наций-2020/21.
В этом формате есть одно важное дополнение. Если сборная играет в отборочном раунде в группе с шестью командами, то результаты против худшей команды учитываться не будут.
Остальные шесть команд попадут во вторую корзину.
Во время жеребьевки первая команда, которую достанут из чаши, будет хозяином в первом полуфинале; вторая – во втором; и так далее. Первая команда, которую достанут из второй чаши, будет гостем в первом полуфинале; вторая – во втором; и так далее.
Дальше следует такая логика:
- Путь А – это финал победителей первой и второй пар.
- Путь В – это финал победителей третьей и четвертой пар.
- Путь С – это финал победителей пятой и шестой пар.
Для определения хозяина и гостя финала каждого пути будет проведена отдельная жеребьевка.
В какие даты будут проходить стыки?
- 26 ноября – жеребьевка стыковых матчей. Пройдет в Цюрихе. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.
- 24-25 марта – полуфинальные матчи.
- 28-29 марта – финальные матчи.
Кто сыграет в стыках
Распределение по группам:
- Группа А – Португалия или Сербия.
- Группа В – Испания или Швеция.
- Группа С – Италия или Швейцария.
- Группа D – Финляндия или Украина.
- Группа Е – Уэльс. Эта команда 100% бы попала в стыковые матчи: либо через второе место, либо через рейтинг в Лиге наций.
- Группа F – Шотландия.
- Группа G – Голландия, Турция или Норвегия.
- Группа H – Россия.
- Группа I – Польша. Еще не официально, но вряд ли англичане проиграют Сан-Марино.
- Группа J – Северная Македония, Румыния или Армения (тут сильно теоретические шансы. Армянам нужно обыграть немцев+чтобы номинальные конкуренты проиграли с большим счетом).
Два участника из Лиги наций – Австрия и Чехия.
С кем сыграет Россия?
Россия, возможно, попадет во первую корзину (то есть будет в числе сеяных команд) Прямо сейчас отбор на ЧМ в группах не завершен. Поэтому потенциально нашими соперниками могут быть:
- Турция (или Голландия, или Норвегия).
- Шотландия.
- Финляндия.
- Северная Македония (или Румыния).
- Австрия.
- Чехия.
Есть ли какие-то ограничения?
Да, есть. Если Россия и Украина попадут в стыки, то УЕФА разведет их. Такой вариант есть, посколько за стыки Украина борется с Финляндией. А Финляндия сражается за стыки именно с Украиной.