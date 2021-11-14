ЧМ-2022
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#ЧМ-2022

Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там

2 часа назад
Илья Егоров

В Европе завершается квалификационный раунд к чемпионату мира-2022. Команды, занявшие первые места в группе, напрямую попали на турнир. Команды со вторых строчек поборются за путевки на ЧМ через стыки.

12 сборных – и только три поедут в Катар в следующем году.

официальный сайт РФС

Стоп, почему 12 сборных? В европейской части отбора к ЧМ только 10 групп

УЕФА изменил систему отбора на чемпионат мира через стыковые матчи. Теперь в них участвуют 10 команд со вторых мест в группах+две, отобранные по результатам общего рейтинга Лиги наций-2020/21. В их число входят сборные, которые: а) Не прошли на ЧМ напрямую; б) Не попали даже в стыковые матчи.

Какой формат турнира?

Сами стыковые матчи состоят из двух стадий – полуфиналы и финалы. Перед полуфиналами команды разбиваются на две корзины. В первую попадут лучшие команды, занявшие в группах вторые места. Этот статус определяется по следующим критериям (по порядку) – информация с официального сайта УЕФА:

  • Наибольшее количество очков.
  • Наибольшая разница забитых и пропущенных голов.
  • Наибольшее количество забитых голов.
  • Наибольшее количество ﻿голов, забитых на выезде.
  • Наибольшее количество побед.
  • Наибольшее количество побед на выезде.
  • Наименьшее число дисциплинарных очков на основании желтых и красных карточек. За красную карточку или удаления после двух желтых команда получает три очка. За желтую – одно.
  • Положение в рейтинге Лиги наций-2020/21.

В этом формате есть одно важное дополнение. Если сборная играет в отборочном раунде в группе с шестью командами, то результаты против худшей команды учитываться не будут.

Остальные шесть команд попадут во вторую корзину.

Во время жеребьевки первая команда, которую достанут из чаши, будет хозяином в первом полуфинале; вторая – во втором; и так далее. Первая команда, которую достанут из второй чаши, будет гостем в первом полуфинале; вторая – во втором; и так далее.

Дальше следует такая логика:

  • Путь А – это финал победителей первой и второй пар.
  • Путь В – это финал победителей третьей и четвертой пар.
  • Путь С – это финал победителей пятой и шестой пар.

Для определения хозяина и гостя финала каждого пути будет проведена отдельная жеребьевка.

В какие даты будут проходить стыки?

  • 26 ноября – жеребьевка стыковых матчей. Пройдет в Цюрихе. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.
  • 24-25 марта – полуфинальные матчи.
  • 28-29 марта – финальные матчи.

Кто сыграет в стыках

Распределение по группам:

Два участника из Лиги наций – Австрия и Чехия.

С кем сыграет Россия?

Россия, возможно, попадет во первую корзину (то есть будет в числе сеяных команд) Прямо сейчас отбор на ЧМ в группах не завершен. Поэтому потенциально нашими соперниками могут быть:

  • Турция (или Голландия, или Норвегия).
  • Шотландия.
  • Финляндия.
  • Северная Македония (или Румыния).
  • Австрия.
  • Чехия.

Есть ли какие-то ограничения?

Да, есть. Если Россия и Украина попадут в стыки, то УЕФА разведет их. Такой вариант есть, посколько за стыки Украина борется с Финляндией. А Финляндия сражается за стыки именно с Украиной.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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