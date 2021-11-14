Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там

Стоп, почему 12 сборных? В европейской части отбора к ЧМ только 10 групп

УЕФА изменил систему отбора на чемпионат мира через стыковые матчи. Теперь в них участвуют 10 команд со вторых мест в группах+две, отобранные по результатам общего рейтинга Лиги наций-2020/21. В их число входят сборные, которые: а) Не прошли на ЧМ напрямую; б) Не попали даже в стыковые матчи.

Какой формат турнира?

Сами стыковые матчи состоят из двух стадий – полуфиналы и финалы. Перед полуфиналами команды разбиваются на две корзины. В первую попадут лучшие команды, занявшие в группах вторые места. Этот статус определяется по следующим критериям (по порядку) – информация с официального сайта УЕФА:

Наибольшее количество очков.

Наибольшая разница забитых и пропущенных голов.

Наибольшее количество забитых голов.

Наибольшее количество ﻿голов, забитых на выезде.

Наибольшее количество побед.

Наибольшее количество побед на выезде.

Наименьшее число дисциплинарных очков на основании желтых и красных карточек. За красную карточку или удаления после двух желтых команда получает три очка. За желтую – одно.

Положение в рейтинге Лиги наций-2020/21.

В этом формате есть одно важное дополнение. Если сборная играет в отборочном раунде в группе с шестью командами, то результаты против худшей команды учитываться не будут.

Остальные шесть команд попадут во вторую корзину.