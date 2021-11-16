Норвегия

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Мартин Эдегор М. Эдегор 		Пол 23 10 0 0 1 0
11
Мохамед Эльюнусси М. Эльюнусси 		Нап 27 10 3 1 1 0
5
Биргер Мелинг Б. Мелинг 		Защ 27 10 0 2 0 0
4
Стефан Страндберг С. Страндберг 		Защ 31 8 0 2 1 0
21
Кристиан Торстведт К. Торстведт 		Пол 23 7 3 1 1 1
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Таблица

Группа G И В Н П Мячи Очки
1
Нидерланды
10 7 2 1 33:8 23
2
Турция
10 6 3 1 27:16 21
3
Норвегия
10 5 3 2 15:8 18
4
Черногория
10 3 3 4 14:15 12
5
Латвия
10 2 3 5 11:14 9
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Результаты
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
Нидерланды
2 : 0
Норвегия
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
10 тур
Нидерланды
2
Норвегия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 20:00
Норвегия
0 : 0
Латвия
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 20:00
9 тур
Норвегия
0
Латвия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Норвегия
2 : 0
Черногория
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Норвегия
2
Черногория
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
Турция
1 : 1
Норвегия
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
7 тур
Турция
1
Норвегия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
Норвегия
5 : 1
Гибралтар
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
6 тур
Норвегия
5
Гибралтар
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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