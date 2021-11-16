Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Мартин Эдегор М. Эдегор
|Пол
|23
|10
|0
|0
|1
|0
|
11Мохамед Эльюнусси М. Эльюнусси
|Нап
|27
|10
|3
|1
|1
|0
|
5Биргер Мелинг Б. Мелинг
|Защ
|27
|10
|0
|2
|0
|0
|
4Стефан Страндберг С. Страндберг
|Защ
|31
|8
|0
|2
|1
|0
|
21Кристиан Торстведт К. Торстведт
|Пол
|23
|7
|3
|1
|1
|1
Таблица
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|10
|7
|2
|1
|33:8
|23
|
2
|10
|6
|3
|1
|27:16
|21
|
3
|10
|5
|3
|2
|15:8
|18
|
4
|10
|3
|3
|4
|14:15
|12
|
5
|10
|2
|3
|5
|11:14
|9
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