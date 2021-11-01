Гандбол: Новости

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Гандбол
Федерация гандбола после обвинений в сексизме изменила правила женской экипировки. Бикини заменили на шорты
#гандбол
01 ноября 2021, 13:49
Гандбол
Восемь гандболистов России отстранены на срок до пяти лет за ставки на свои матчи. Против них возбудят дело
#гандбол
29 сентября 2021, 16:14
Гандбол
Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены от игр. Они делали ставки на свои матчи чемпионата Европы
#Россия (гандбол)
21 сентября 2021, 15:24
Олимпиада 2020
Лучшая гандболистка Олимпиады-2020 Вяхирева сказала, что хочет приостановить карьеру
#Олимпиада-2020
08 августа 2021, 12:23
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Женская сборная России по гандболу выиграла серебро на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
08 августа 2021, 10:27
Олимпиада 2020
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 17:16
Олимпиада 2020
🇫🇷 Команды Франции сыграют в финалах Олимпиады по баскетболу, волейболу и в двух гандбольных турнирах
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 16:51
Олимпиада 2020
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в женском гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 16:40
1
Олимпиада 2020
Гандбольная сборная России вышла в финал Олимпиады. На втором турнире подряд в полуфинале побеждены норвежки
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 16:31
Олимпиада 2020
🤾 Женская сборная России по гандболу победила Испанию и стала второй в группе
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 09:40
Гандбол
🇷🇺 🤾 Сборная России по гандболу обыграла Венгрию. Это ее первая победа в Токио
#Олимпиада-2020
29 июля 2021, 15:16
Гандбол
Женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу оштрафовали из-за экипировки. Она выступила в шортах вместо бикини
#Норвегия
20 июля 2021, 17:02
Разное
МОК заменит гимн России на согласованную композицию на чемпионате мира по гандболу
#гандбол
10 января 2021, 14:33
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