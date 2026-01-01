Гандбол: Материалы

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Восемь русских гандболистов отстранены за ставки. На молодежном Евро они крупно проиграли худшей команде
#гандбол
Последняя медаль России на Олимпиаде-2020: поражение в финале женского гандбола, где вратарь соперника улетела в щит
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#гандбол
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Напряженный матч женской сборной по гандболу: много пропускали и чуть не упустили победу за 5 секунд до конца. Так и вышли в четвертьфинал
#Россия (гандбол)
Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Посмотрите на этого огромного гандболиста. Бегает с животом и весит минимум 110 кг
#Готье Мвумби
Первый матч России на ЧМ во время бана. Заклеенный герб, запрет символики в отеле, название – команда ФГР
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#Россия (гандбол)
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«И теперь я без обеих ног». Лучший гандболист России объявил об уходе из спорта кавером на Noize MC
#Константин Игропуло
Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?
#Гренландия
# новости
Федерация гандбола после обвинений в сексизме изменила правила женской экипировки. Бикини заменили на шорты
Восемь гандболистов России отстранены на срок до пяти лет за ставки на свои матчи. Против них возбудят дело
Лучшая гандболистка Олимпиады-2020 Вяхирева сказала, что хочет приостановить карьеру
🥈🇷🇺 Женская сборная России по гандболу выиграла серебро на Олимпиаде-2020
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
🇫🇷 Команды Франции сыграют в финалах Олимпиады по баскетболу, волейболу и в двух гандбольных турнирах
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в женском гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
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Гандбольная сборная России вышла в финал Олимпиады. На втором турнире подряд в полуфинале побеждены норвежки
Игрок из гандбола вышел на футбольный матч и сделал ассист
#Хилмар Леон Якобсен
«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно
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#медицина
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