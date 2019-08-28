Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?

Президент США Дональд Трамп хочет купить самый большой остров на планете – Гренландию, которая считается автономией Дании. Датские власти отказались обсуждать этот вопрос, что стало поводом к отмене визита Трампа в Копенгаген в начале сентября.

О чем надо знать вокруг этой истории? Очень коротко.

• В Гренландии проживает чуть меньше 60 тысяч человек.

• Там колоссальные природные ресурсы – не только нефть, уран и железная руда, но и редкоземельные металлы.

• В 1946 году США уже пытались купить Гренландию за $100 млн, но датчане и тогда отказались. Хотя через пять лет уже в рамках НАТО страны подписали соглашение о сотрудничестве, и в Туле (поселок в Гренландии) появилась американская авиабаза.

• Раньше Дания и США уже сотрудничали: в 1917 году датчане продали за $25 млн американцам Датскую Вест-Индию, теперь это – Американские Виргинские острова.

• В продаже Гренландии для датчан нет никакого смысла – Дания входит в десятку самых богатых стран мира и фактически не нуждается в дополнительных деньгах.