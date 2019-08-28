Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?
Президент США Дональд Трамп хочет купить самый большой остров на планете – Гренландию, которая считается автономией Дании. Датские власти отказались обсуждать этот вопрос, что стало поводом к отмене визита Трампа в Копенгаген в начале сентября.
О чем надо знать вокруг этой истории? Очень коротко.
• В Гренландии проживает чуть меньше 60 тысяч человек.
• Там колоссальные природные ресурсы – не только нефть, уран и железная руда, но и редкоземельные металлы.
• В 1946 году США уже пытались купить Гренландию за $100 млн, но датчане и тогда отказались. Хотя через пять лет уже в рамках НАТО страны подписали соглашение о сотрудничестве, и в Туле (поселок в Гренландии) появилась американская авиабаза.
• Раньше Дания и США уже сотрудничали: в 1917 году датчане продали за $25 млн американцам Датскую Вест-Индию, теперь это – Американские Виргинские острова.
• В продаже Гренландии для датчан нет никакого смысла – Дания входит в десятку самых богатых стран мира и фактически не нуждается в дополнительных деньгах.
Теперь о том, как там со спортом.
Разумеется, в Гренландии популярны экзотические виды вроде сноуборда, альпинизма и пешеходного туризма. Но наиболее популярны футбол, гандбол, лыжный спорт и легкая атлетика.
Футбольный чемпионат проводится с 1954 года и разыгрывается в два этапа – квалификация и финальный турнир из восьми команд. Самая титулованная команда – «Б-67» из столицы Гренландии Нуука, у нее 13 чемпионств. Стадион в Нууке с искусственным полем вмещает 2000 зрителей и имеет две звезды от УЕФА.
При этом Гренландия не входит в какую-либо футбольную организацию, поэтому не участвует ни в каких отборочных соревнований. Но у нее есть своя сборная. Она играла в турнире FIFI Wild Cup среди команд, по каким-то причинам непризнанных ФИФА. Чемпионат состоялся перед ЧМ-2006 в Германии, Гренландия уступила в двух матча Северному Кипру (0:1) и Занзибару (2:4).
Тогда же, в 2006-м, Гренландия сыграла и в ELF Cup – похожем турнире, но с очень разными участниками вроде Крыма, Гагаузии, Киргизии, Таджикистана, Тибета. Гагаузию победили, с Занзибаром ничья, Киргизии проиграли.
Самый известный человек в истории гренландского футбола – это, пожалуй, Зепп Пионтек, бывший игрок бременского «Вердера», после – тренер различных клубов и сборных, в том числе Дании и Турции. Во главе сборной Гренландии он работал с перерывами в начале этого века. Тогда же состоялась запоминающаяся победа – 4:1 в 2001-м над сборной Тибета. Согласие датчан о проведении игры тогда совсем не поняли китайцы.
Помимо футбола развит гандбол. Мужская гренландская сборная трижды играла на чемпионатах мира:
- ЧМ-2001: 20-е место, одна победа в пяти матчах, обыграли сборную США 26:18;
- ЧМ-2003: последнее, 24-е место, проиграны все пять матчей;
- ЧМ-2007: 22-е место, одна победа в пяти матчах – 34:25 над Австралией.
Один ЧМ также в активе и женской сборной Гренландии – на ЧМ-2001 команда проиграла все пять матчей и заняла последнее место. Кстати, гренландские гандболисты гораздо чаще играли в панамериканских играх, где дважды входили в тройку (мужская команда).
«Гандбол – до сих пор самый популярный вид спорта в Гренландии, – считает генсек спортивной конфедерации Гренландии Карстен Ольсен. – Но сейчас быстро обороты набирает и футзал».
Известна также сборная по бадминтону, которая в 2019 году выступала на Кубке Судирмана – это мировое первенство среди смешанных команд. Матчи против Макао и Казахстана закончились поражениями соответственно 0:5 и 1:4.
Кроме того, в Гренландии активно занимаются и волейболом, но пока без каких-либо заметных успехов.
А кто главные спортсмены Гренландии? Знакомы немногие.
Йеспера Гронкьяера мы все знаем как датского футболиста – экс-игрока «Аякса», «Челси» и мадридского «Атлетико», при этом родился он в столице Гренландии. Хотя рос в Тистеде – городе на полуострове Ютландия.
Мартин Меллер приезжал к нам на ОИ-2014 в Сочи – это датский лыжник и биатлонист. Например, занимал 20-е место в командном спринте на лыжном ЧМ-2005. Представлял Данию, но считается спортсменом в том числе из Гренландии.
Известна спортсменка Уилок Слеттемарк, она выступала на семи чемпионатах мира по биатлону и двух – по лыжным гонкам. Но есть история и покруче. Дочь Слеттемарк – Укалек Астри – также биатлонистка, причем уже с золотой медалью. На юниорском ЧМ-2019 в Осрбли она выиграла индивидуальную гонку.
Магилиак Падилла – единственный, кто выиграл десять чемпионатов Гренландии по гонкам на байдарке (тип каяк). Первый титул вообще добыл в 16 лет.
В соревнованиях по крикету Данию нередко представлял Мартин Педерсен – спортсмен из гренландского Сисимута.
В датской гандбольной лиге засветились гренландцы Миник Даль Хег и Якоб Ларсен: первый выступает до сих пор второй – уже магистр по спортивной специальности в университете Южной Дании – одном из топовых учебных заведений страны. Ларсен при этом еще и лучший бомбардир в истории гандбольной сборной с 506 забитыми мячами.
Гренландия – постоянный участник, а иногда еще и организатор зимних Арктических игр. В разное время там умещалось почти два десятка дисциплин, включая баскетбол, биатлон, волейбол, хоккей, даже реслинг и гонки на собачьих упряжках.
Например, в последних соревнованиях от 2018 года, в которых заявились 2000 спортсменов из девяти команд (из Канады, США, северных стран Европы и России, которую представлял Ямало-Ненецкий автономный округ), Гренландия заняла итоговое шестое место и по золоту, и по общему количеству медалей.
А еще в Гренландии каждый год проводится Artcic Circle Race. За три дня участники должны пройти на лыжах 160 км. Ночь они проводят в палатках, а температура при этом может достигать минус 30 градусов. Трассу по ночам прокладывает специальная машина, всегда наготове полиция, пожарные и снегоходы – для безопасности спортсменов.
Кстати в прошлом году эту гонку выиграл Мартин Меллер, о котором мы писали выше. Он опередил еще 58 спортсменов, преодолев расстояние в 160 км за 11 часов и 40 минут.