Мавритания – это жесть: рабство, пустыня, нехватка воды. Спасает только футбол

Мавритания – новые герои этого лета. Недавно сборная была на дне рейтинга FIFA и даже не всегда участвовала в официальных соревнованиях. Сегодня она один из трех дебютантов Кубок Африки-2019.

От Мавритании не ждут больших успехов, тем более, первый матч она уже разгромно проиграла. Но эта сборная важна. Без нее образ страны – криминал, бедность и прочие ужасы.