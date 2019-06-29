Мавритания – это жесть: рабство, пустыня, нехватка воды. Спасает только футбол
Мавритания – новые герои этого лета. Недавно сборная была на дне рейтинга FIFA и даже не всегда участвовала в официальных соревнованиях. Сегодня она один из трех дебютантов Кубок Африки-2019.
От Мавритании не ждут больших успехов, тем более, первый матч она уже разгромно проиграла. Но эта сборная важна. Без нее образ страны – криминал, бедность и прочие ужасы.
20% населения – рабы
«Я стала рабыней в возрасте 5 лет. Каждый день я пасла стадо. Каждую ночь мой хозяин насиловал меня. Я не понимала и всегда думала, что это нормально.
В Мавритании, откуда я родом, сотни тысяч людей до сих пор живут как рабы. Но мне повезло. Мой брат сбежал от своих хозяев и обратился в организацию, занимающуюся борьбой с рабством. Он попросил эту организацию помочь освободить меня. Но когда они приехали за мной, я сначала категорически отказывалась», – рассказывает Хаби минт Рабах в своем обращении для правозащитных организаций.
Мавритания – вероятно, последняя страна в мире, где в обществе рабство все еще считается нормой. Технически его отменили еще в 1980-х, но на деле практически ничего не поменялось. Рабство настолько глубоко проникло во все сферы жизни мавританцев, что в его отмену верила, наверное, только ООН, которая во многом и продвигает законы, направленные на борьбу с рабовладением.
Последняя попытка избавиться от рабства была в 2007 году. В результате очередного военного переворота к власти пришел Сиди ульд Шейх Абдаллахи, взявший лозунг «Уничтожим рабство ради добра».
В Мавритании появились первые законы, признающие рабство преступлением. Но система осталась прежней. В 2008-м Абдаллахи ушел с поста президента. The Guardian пишет, что суды до сих пор практически не рассматривают дела по этой статье, а реальная борьба с рабством свелась к тому, что СМИ запретили употреблять слово «раб».
Больше половины территории – пустыня
Дорога через Мавританию способна утомить любого путешественника. В стране практически нет никакой растительности: 60% – пустыня Сахара, но и остальные 40 покрыты толстым слоем песка.
Именно такая территория стала идеальным местом проведения знаменитого ралли «Дакар». Автомобиль и люди против бескрайней раскаленной пустыни, которая не простит ошибок.
До 2009 года Мавритания была основной страной, принимавшей марафон: в ней гонщики задерживались на целую неделю. В памяти многих «Дакар» так и остался знаменитой гонкой через пустыню Сахару.
Но уже больше десяти лет гонка проводится в Южной Америке. Да, все из-за Мавритании. Заезд в 2008 году должен был начаться 5 января, но всего лишь за день до запланированной гонки все отменили из-за террористической угрозы.
Организаторы ралли ссылаются на страшное событие, произошедшее с французскими туристами в конце 2007 года.
24 декабря, за день до католического Рождества, пятеро туристов из Франции сидели на пикнике в Мавритании. На них налетела организованная и вооруженная группа, связанная с «Аль-Каидой», убив четырех человек и тяжело ранив пятого.
Так Мавритания лишилась главного туристического события, которое проходило на ее территории. Но пустыня никуда не делась, и теперь приносит стране только проблемы. В Мавритании лишь 40% домов подключены к водопроводу: остальные жители покупают пресную воду у перекупщиков.
Продажа пресной воды – один из главных видов бизнеса в Мавритании. Именно им занимается большинство рабов.
Другие события тоже могли пострадать
В 2015 году Кубок Африки должен был пройти в Марокко. Выбор страны не удивителен, так как Марокко тесно связано с Европой: у него есть даже сухопутная граница с Испанией.
Марокко инвестировало гигантские деньги в будущий турнир: к 2014 году сумма превысила 70 миллионов долларов. Но за год до начала турнира страна добровольно отказалась от его проведения, заодно заработав дисквалификацию для своей сборной.
Причина беспокойства Марокко – эпидемия лихорадки Эбола. Кубок Африки перенесли в Экваториальную Гвинею, страну из совсем другой части континента.
Но здесь возникает вопрос: насколько реальной была угроза лихорадки в Марокко? По данным на 2014 год, страна не граничила ни с одним из государств, где была зафиксирована вспышка Эболы.
Блог «Регги на грязном снегу» с сайта Sports.ru отмечает два фактора, которые могли повлиять на это непростое решение:
- Близость Марокко к Европе повышала угрозу от возможного распространения заболевания. Потенциальная эпидемия на европейском континенте означала бы угрозу для всего человечества.
- Марокко больше всего сомневалось именно в своей границе с Мавританией. Так как Мавритания – очень закрытая страна, отсутствие информации о лихорадке в данной стране совсем не означало, что ее нет.
Мы не полностью согласны с автором блога: например, он заявляет, что в Мавритании «практически отсутствуют свободные СМИ», хотя в рейтинге организации «Репортеры без границ» в 2014 году Мавритания находилась намного выше и Марокко, и большинства африканских стран. Но предположение, безусловно, интересное.
В футбол играют по своим законам
Наверное, самая знаменитая футбольная история Мавритании случилась в 2015 году. Команды «Тевраг-Зейна» и «Акс Ксар» (хотя есть ли разница, как они называются?) играли в матче за Суперкубок.
После 63 минут основного времени была ничья 1:1, и победитель определялся в серии пенальти. Кубок выиграл «Тевраг-Зейна». Стоп. После 63 минут?
Да, матч остановили за полчаса до окончания и сразу перешли к серии пенальти. А на трибунах в этот момент сидел президент страны Мохаммед ульд Абдель-Азиз. Есть три версии, что произошло:
- Президенту просто стало скучно, и он сразу попросил перейти к пенальти.
- Президент торопился на официальное мероприятие, но не хотел уходить посреди матча, не дождавшись итогов. Вот «итоги» и поторопили.
- Президент тут вообще не причем: так решили после совещания с президентами и тренерами команд. Это, если что, официальная версия.
Футбол остается самым популярным видом спорта в Мавритании. Более того, он развивается с фантастической скоростью.
«Два года назад невозможно было увидеть людей в футболках национальной сборной. А теперь в магазинах их раскупают за считанные часы, а за матчами Мавритании следит, кажется, вся страна», – рассказывает журналист Мамаду Тиам в интервью The Guardian.
В 2012 году сборная Мавритании считалась четвертой худшей командой в мире: в рейтинге ФИФА лишь Бутан, Сан-Марино и острова Теркс и Кайкос располагались ниже.
Сейчас сборная на пике: поднялась на 108-е место в рейтинге из 211, а попадание на Кубок Африки стало главным достижением Мавритании за всю историю. Кто знает, может быть, именно футбол спасет страну от нищеты и рабства?