В Африке вратарь сломал ногу, а потом сразу получил новый контракт

Важно, что в тот же день «Хоройя» сообщила о продлении контракта с голкипером сразу на три года. Владелец команды Антонио Суаре уже предложил Кадиму техническую роль в клубе, когда тот завершит карьеру. Ему оплатят получение лицензии в Европе.

«Результаты показали, что это не открытый перелом. Я благодарю Бога, потому что некоторые погибали на поле. У одного из моих друзей, Демба Ба, была такая же травма, и он вернулся сильнее. Я исцелюсь и вернусь снова», – уже сообщил Ндиай.