В Африке вратарь сломал ногу, а потом сразу получил новый контракт
В африканской Лиге чемпионов «Видад» разгромил «Хоройю» (5:0). Мы бы никогда об этом не написали, но здесь появился важный повод. Голкипер «Хоройи» Кадим Ндиай неудачно столкнулся с партнером по команде в моменте с пятым голом.
Нападающий «Видада» праздновал забитый мяч, а Ндиай покидал поле на носилках. Он сломал ногу, а через несколько часов пережил операцию. Некоторые игроки «Хоройи» плакали, но тут дело не только в тяжелой травме вратаря.
«Хоройя» вылетела из ЛЧ, хотя первая игра закончилась нулевой ничьей.
Важно, что в тот же день «Хоройя» сообщила о продлении контракта с голкипером сразу на три года. Владелец команды Антонио Суаре уже предложил Кадиму техническую роль в клубе, когда тот завершит карьеру. Ему оплатят получение лицензии в Европе.
«Результаты показали, что это не открытый перелом. Я благодарю Бога, потому что некоторые погибали на поле. У одного из моих друзей, Демба Ба, была такая же травма, и он вернулся сильнее. Я исцелюсь и вернусь снова», – уже сообщил Ндиай.
Кадим Ндиай – известный вратарь, который был основным в сборной Сенегала на чемпионате мира в России. Кадима помнят и еще по одной истории. Во время матча Кубка африканских наций-2017 против «Алжира» Ндиай симулировал травму. В том моменте он ударил самого себя.
34-летний Ндиай играет за «Хоройю» с ноября 2013 года. До этого его карьера развивалась через место в запасе средних команд. В 2012-м Ндиай даже уезжал в аренду в шведский «Кальмар», но и там не закрепился. Конкурентом был Этрит Бериша, который сейчас играет в «Аталанте».
Однажды он выдал, что не ушел бы из «Хоройи» даже в «Реал». «Если серьезно, я очень привязан к клубу. Именно тут меня сдвинули с мертвой точки моей карьеры. Они дали мне время для игры и уверенность, которая позволила мне быть конкурентоспособным», – рассказывал Ндиай.
Ндиай начинал карьеру полевым игроком. Он любит играть в пас и часто летит в подобные подкаты, как в моменте со сломанной ногой. В клубе его ценят и знают, что Кадим скоро принесет пользу и в другой роли.