Нойер ошибся, потому что старая травма и авторитет ломают его карьеру

Эта ошибка – уже второй шумный фэйл Нойера за последний год. До этого он очень нелепо отыграл матч с Южной Кореей на ЧМ-2018, когда психанул, убежал в атаку и совсем потерял ворота.

У затяжного провала вратаря, который до этого четыре года подряд признавался FIFA лучшим в мире, есть одно простое объяснение.

1. Откатимся назад. В апреле 2017-го Нойер получил травму ноги в матче с «Реалом». Он выбыл до конца сезона, плавно вернулся в августе следующего, а в сентябре получил тяжелейший рецидив с переломом ноги. В тот момент весь сезон-2017/2018 для него закончился.

Нойера не было в игре восемь месяцев.

Пока его не вызвали в сборную. За месяц до ЧМ.

2. Это очень странный случай для топ-страны: неготового, только вернувшегося после лечения вратаря сразу зовут в сборную – в обход любым играм за клуб. Нойер сыграл полтора тайма в двух контрольных матчах Германии перед турниром и сразу же:

а) попал в заявку.

б) стал основным вратарем.

Еще раз: перед попаданием на главный турнир планеты Нойер сыграл за восемь месяцев полтора матча.

Там он пропустил пять голов в трех матчах, сделал в конце ту самую ошибку с выходом, а Германия оглушительно провалилась, вылетев из группы в статусе чемпионов мира.

3. В бесконечной аналитике случившегося, чаще всего был один и тот же фактор: главный тренер Германии Йоахим Лев так привык к своему золотому составу, чтобы прозевал момент со сменой поколений. Соперники немцев привыкали к одним и тем же людям и учились их просчитывать, а сами лидеры Германии из такого долгого сидения на вершине закостенели и перестали трезво воспринимать происходящее.

«Бавария»-2018/2019 как главная команда внутри страны отражала то же настроение. Показательный момент: когда клуб с новым тренером Робертом Ковачем осенью жестко тормозил, руководство созвало специальную пресс-конференцию и заявила примерно такое: медиа общаются с «Баварией» неуважительно и не признает авторитет команды.

Про Нойера там было отдельно. «Президент Карл-Хайн Румменигге, ругая самое влиятельное немецкое издание Bild, сказал: Я даже не могу передать, что писали о Нойере. Он четырежды признавался лучшим вратарем года, создал, без преувеличения, свой стиль игры».