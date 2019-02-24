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Нико Ковач
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#Бавария #Бундеслига #Лига чемпионов #Нико Ковач #Франк Рибери

Важная проблема «Баварии» – неуважение к тренеру

24 февраля 2019, 13:05
Александр Плеханов

Это изменило Бундеслигу. 

Нико Ковач возглавил «Баварию» перед началом этого сезона. Он сменил Юппа Хайнкеса – легендарного тренера для этой команды. Лидеры «Баварии» тяжело восприняли именно такую замену. Вместо победителя Бундеслиги и Лиги чемпионов в команду пришел человек из «Айнтрахта», до этого обыгравший «Баварию» в Кубке Германии. 

В качестве тренера на клубном уровне это было единственное достижение Ковача, а перед звездами «Баварии» ему просто не хватило авторитета. Его новые игроки привыкли бесконечно штамповать победы в Бундеслиге, тренироваться по другому графику и сами определять уровень усталости. 

Ковач смотрит на все по-другому. 

Вот несколько главных перемен в «Баварии» по этому сезону: 

Игроки больше не используют телефоны на базе клуба.  

Изменились методы тренировок. Если банально, игроков «Баварии» стали больше гонять. «Здесь ему не «Айнтрахт», - ругался Хамес. 

Ковач общается с помощниками на хорватском языке. Многие игроки не понимают, что обсуждает тренерский штаб.  

В матчах идет постоянная ротация: любого из игроков могут поменять в середине второго тайма, даже если он этого не хочет.  

От защитника Рафиньи тренер отказался, а Мюллера использует ближе к центру поля. Из-за этого на него идет негатив от собственных игроков.  

Перед игрой с «Бенфикой» еще на групповом этапе Лиги чемпионов Ковача едва не уволили. Тогда был самый горячий момент сезона, а протесты в команде и отрыв от «Боруссии» росли в геометрической прогрессии. Ковач справился и наладил результаты, но собственный авторитет в «Баварии» все равно не поднял. 

Кстати, игра «Баварии» и «Герты» стала для него всего сотой в Бундеслиге в качестве тренера. Для комфортной работы в топ-клубе это слишком маленький опыт. 

Для общего понимания сравните обстановку в «Баварии» до зимнего перерыва и сейчас. 

Ноябрь-2018 

1. Жена Мюллера выступила в инстаграме: «Ковачу понадобилось 70 минут игры с «Фрайбургом», чтобы догадаться выпустить Томаса»

2. Ковач доволен, хотя «Бавария» проиграла «Боруссии» в главном матче первого круга Бундеслиги. 

3. «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:1). Ковач остался в команде, хотя ему уже искали замену. 

Февраль-2019

1. «Бавария» сравнялась с «Боруссией» в таблице (у конкурентов есть матч в запасе). 

2. Нулевая ничья в гостевой игре с «Ливерпулем» оставляет хорошие шансы в Лиге чемпионов. 

3. Рибери не пожал Ковачу руку после замены в матче с «Гертой», а Рафинья за день до игры публично жаловался, что не играет. В Бундеслиге он выходил только в десяти играх. 

Результаты «Баварии» действительно стали лучше, но отношение к Ковачу не изменилось. Франк Рибери демонстрирует нелюбовь к тренеру весь сезон. В игре первого круга против «Байера» он уехал со стадиона еще во время матча, когда Ковач использовал все три замены и не поднял Франка на скамейке. Интересно, что Хайнкес тоже оставлял Рибери в запасе или менял его во время матча, но тогда игрок так открыто не бастовал. 

В этом сезоне Бундеслиги наконец-то появилась конкуренция. На «Боруссию» хорошо повлиял приход Люсьена Фавра. Здесь собрали молодую команду с отличной атмосферой и грамотным тренером, которая сделала шаг вперед в игре и результатах. Этого бы не хватило для борьбы за чемпионство, если бы не сбавила сама «Бавария». 

Внутренние недовольства и неуважение к собственному тренеру теперь не делают Мюнхен неуязвимым топом даже по меркам Германии.  
 

Все фото: Global Look Press
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