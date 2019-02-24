Важная проблема «Баварии» – неуважение к тренеру

Вот несколько главных перемен в «Баварии» по этому сезону:

• Игроки больше не используют телефоны на базе клуба.

• Изменились методы тренировок. Если банально, игроков «Баварии» стали больше гонять. «Здесь ему не «Айнтрахт» , - ругался Хамес.

• Ковач общается с помощниками на хорватском языке. Многие игроки не понимают, что обсуждает тренерский штаб.

• В матчах идет постоянная ротация: любого из игроков могут поменять в середине второго тайма, даже если он этого не хочет.

• От защитника Рафиньи тренер отказался, а Мюллера использует ближе к центру поля. Из-за этого на него идет негатив от собственных игроков.

Перед игрой с «Бенфикой» еще на групповом этапе Лиги чемпионов Ковача едва не уволили. Тогда был самый горячий момент сезона, а протесты в команде и отрыв от «Боруссии» росли в геометрической прогрессии. Ковач справился и наладил результаты, но собственный авторитет в «Баварии» все равно не поднял.

Кстати, игра «Баварии» и «Герты» стала для него всего сотой в Бундеслиге в качестве тренера. Для комфортной работы в топ-клубе это слишком маленький опыт.