Важная проблема «Баварии» – неуважение к тренеру
Это изменило Бундеслигу.
Нико Ковач возглавил «Баварию» перед началом этого сезона. Он сменил Юппа Хайнкеса – легендарного тренера для этой команды. Лидеры «Баварии» тяжело восприняли именно такую замену. Вместо победителя Бундеслиги и Лиги чемпионов в команду пришел человек из «Айнтрахта», до этого обыгравший «Баварию» в Кубке Германии.
В качестве тренера на клубном уровне это было единственное достижение Ковача, а перед звездами «Баварии» ему просто не хватило авторитета. Его новые игроки привыкли бесконечно штамповать победы в Бундеслиге, тренироваться по другому графику и сами определять уровень усталости.
Ковач смотрит на все по-другому.
Вот несколько главных перемен в «Баварии» по этому сезону:
• Игроки больше не используют телефоны на базе клуба.
• Изменились методы тренировок. Если банально, игроков «Баварии» стали больше гонять. «Здесь ему не «Айнтрахт», - ругался Хамес.
• Ковач общается с помощниками на хорватском языке. Многие игроки не понимают, что обсуждает тренерский штаб.
• В матчах идет постоянная ротация: любого из игроков могут поменять в середине второго тайма, даже если он этого не хочет.
• От защитника Рафиньи тренер отказался, а Мюллера использует ближе к центру поля. Из-за этого на него идет негатив от собственных игроков.
Перед игрой с «Бенфикой» еще на групповом этапе Лиги чемпионов Ковача едва не уволили. Тогда был самый горячий момент сезона, а протесты в команде и отрыв от «Боруссии» росли в геометрической прогрессии. Ковач справился и наладил результаты, но собственный авторитет в «Баварии» все равно не поднял.
Кстати, игра «Баварии» и «Герты» стала для него всего сотой в Бундеслиге в качестве тренера. Для комфортной работы в топ-клубе это слишком маленький опыт.
Для общего понимания сравните обстановку в «Баварии» до зимнего перерыва и сейчас.
Ноябрь-2018
1. Жена Мюллера выступила в инстаграме: «Ковачу понадобилось 70 минут игры с «Фрайбургом», чтобы догадаться выпустить Томаса».
2. Ковач доволен, хотя «Бавария» проиграла «Боруссии» в главном матче первого круга Бундеслиги.
3. «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:1). Ковач остался в команде, хотя ему уже искали замену.
Февраль-2019
1. «Бавария» сравнялась с «Боруссией» в таблице (у конкурентов есть матч в запасе).
2. Нулевая ничья в гостевой игре с «Ливерпулем» оставляет хорошие шансы в Лиге чемпионов.
3. Рибери не пожал Ковачу руку после замены в матче с «Гертой», а Рафинья за день до игры публично жаловался, что не играет. В Бундеслиге он выходил только в десяти играх.
Результаты «Баварии» действительно стали лучше, но отношение к Ковачу не изменилось. Франк Рибери демонстрирует нелюбовь к тренеру весь сезон. В игре первого круга против «Байера» он уехал со стадиона еще во время матча, когда Ковач использовал все три замены и не поднял Франка на скамейке. Интересно, что Хайнкес тоже оставлял Рибери в запасе или менял его во время матча, но тогда игрок так открыто не бастовал.
В этом сезоне Бундеслиги наконец-то появилась конкуренция. На «Боруссию» хорошо повлиял приход Люсьена Фавра. Здесь собрали молодую команду с отличной атмосферой и грамотным тренером, которая сделала шаг вперед в игре и результатах. Этого бы не хватило для борьбы за чемпионство, если бы не сбавила сама «Бавария».
Внутренние недовольства и неуважение к собственному тренеру теперь не делают Мюнхен неуязвимым топом даже по меркам Германии.