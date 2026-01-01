Нико Ковач

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Нико Ковач – новый главный тренер «Монако»
#Нико Ковач
Футбол
«Бавария» выиграла кубок Германии. Ковач берет его второй раз подряд
#Бавария
Футбол
Ковач опоздал на тренировку «Баварии». За день до этого он сказал, что все должны приходить без опозданий
#Бавария
Все новости
Материалы
Ковач прослезился в интервью: умер тренер, который сделал его в сборной капитаном. Сильно переживает вся Хорватия
#Златко Кранчар
Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока
#Томас Мюллер
5 причин, почему «Бавария» уволила Ковача. Не только результаты
#Нико Ковач
7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения
#Лига чемпионов
«Бавария» проиграла Суперкубок, трансферов так и нет. Ощущение: Ковача сливает руководство
#Бавария
«Бавария» отставала на 9 очков, не усиливалась, но снова выиграла Бундеслигу. Это седьмое подряд чем...
#Бавария
#Бавария
Все материалы