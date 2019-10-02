7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения

Эффектом Коутиньо назвать это сложно. Он набрал по паре результативных баллов с «Кельном» и «Падерборном», сделал ассист в Лондоне. То есть, из этих 27 мячей поучаствовал всего в пяти.

Если искать героя, то помимо неувядающего Роберта Левандовски это, конечно же, лучший игрок прошлого сезона по мнению фанатов «Баварии» – Серж Гнабри. «Тоттенхэму» он забил аж четырежды, заодно и поглумился: «Думаю, все болельщики «Арсенала» получили удовольствие». Гнабри там не заиграл, но принципиальность матчей уж конечно помнит. Залечив травму, он снова стал приносить пользу клубу и забил осенью два гола за Германию, а теперь вот как зажег в ЛЧ.

Так что же изменилось, и правда ли теперь «Бавария» столь же крута, как и прежде, и должна бороться за победу в Лиге чемпионов? Скорее, в Лондоне сошлось множество факторов.

• Ковач понял, что еще один сезон у него есть – гнать тренера посреди сезона «Бавария» едва ли решится (в прошлом году при минус девяти от лидера она этого не сделала).

• Переходы Коутиньо и Перишича – плюс, теперь можно ротировать состав и в центре полузащиты, и на флангах. Успокоились и сами игроки (их был явный недобор в межсезонье), и сам Ковач (на недобор он жаловался неоднократно).

• «Тоттенхэм» в большом кризисе, и мы уже писали почему.

• Когда примерно равные команды заканчивают матч с таким счетом – все-таки есть небольшой элемент случайности, фарта, везения. У «Баварии» залетело почти все.