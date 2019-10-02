7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения
В тот момент, когда Маурисио Почеттино принимал сочувствия в связи с поражением в финале Лиги чемпионов и ловил восторги от того, как дотащил «Тоттенхэм» до такой стадии, Нико Ковач никак не мог прикинуть планы на следующий сезон. По одной простой причине – даже победы в Бундеслиге и Кубке Германии совсем не гарантировали ему продолжения работы.
Когда стало понятно, что Ковач вроде как остается, появилась другая проблема: «Баварию» покинули несколько важных игроков (Рибери, Роббен, Хуммельс, Хамес, Рафинья), на смену куплены лишь защитник, неопытный форвард Арп, а договориться не удается ни по Сане, ни по Хадсону-Одои, не сдвинулось с места и по Дембеле.
В конце концов, перешли Коутиньо и Перишич, но вопрос о квалификации тренера все равно оставался прежним. Если обо всем следовало судить по результату, то самое сложное время Ковач пережил в середине августа:
- Коутиньо перешел лишь 19-го числа, до этого вообще не было понятно, кем и как «Бавария» собирается усиливать атаку;
- «Бавария» безоговорочно проиграла матч за Суперкубок «Боруссии» (0:2), причем провалилась аж на первой же минуте (чудом не пропустила);
- Несколько дней обсуждали хамство Киммиха, который ударил Санчо и чудом избежал удаления;
- В первом же туре «Бавария» потеряла очки – 2:2 с «Гертой», у которой тренером дебютировал Анте Чович, никогда не работавший главным во взрослой команде;
- Выглядели в этом матче совершенно безыдейно и ушли от поражения только благодаря глупому пенальти – Груйич зачем-то завалил как дзюдоист Левандовски, когда мяч находился в десятках метров от обоих.
Хорватского тренера продолжали гнать из «Баварии», в русских соцсетях обзывать «никаковачем» (в немецких – куда хлеще, эти слова здесь лучше не писать) и вообще не верили в его перспективы.
С тех пор прошло полтора месяца.
- Позади семь матчей (пять в Бундеслиге, два – в ЛЧ). «Бавария» выиграла шесть и сыграла стратегически вполне удобную ничью в Лейпциге. Разница мячей в этих семи играх – 27:6.
- Разгромлен «Шальке», который сейчас идет рядом с «Баварией» в таблице;
- Забито шесть голов «Майнцу»;
- Семь голов на двоих получили новички Бундеслиги – «Кельн» и «Падерборн»;
- Про 7:2 на стадионе «Тоттенхэма» вы уже в курсе.
Эффектом Коутиньо назвать это сложно. Он набрал по паре результативных баллов с «Кельном» и «Падерборном», сделал ассист в Лондоне. То есть, из этих 27 мячей поучаствовал всего в пяти.
Если искать героя, то помимо неувядающего Роберта Левандовски это, конечно же, лучший игрок прошлого сезона по мнению фанатов «Баварии» – Серж Гнабри. «Тоттенхэму» он забил аж четырежды, заодно и поглумился: «Думаю, все болельщики «Арсенала» получили удовольствие». Гнабри там не заиграл, но принципиальность матчей уж конечно помнит. Залечив травму, он снова стал приносить пользу клубу и забил осенью два гола за Германию, а теперь вот как зажег в ЛЧ.
Так что же изменилось, и правда ли теперь «Бавария» столь же крута, как и прежде, и должна бороться за победу в Лиге чемпионов? Скорее, в Лондоне сошлось множество факторов.
• Ковач понял, что еще один сезон у него есть – гнать тренера посреди сезона «Бавария» едва ли решится (в прошлом году при минус девяти от лидера она этого не сделала).
• Переходы Коутиньо и Перишича – плюс, теперь можно ротировать состав и в центре полузащиты, и на флангах. Успокоились и сами игроки (их был явный недобор в межсезонье), и сам Ковач (на недобор он жаловался неоднократно).
• «Тоттенхэм» в большом кризисе, и мы уже писали почему.
• Когда примерно равные команды заканчивают матч с таким счетом – все-таки есть небольшой элемент случайности, фарта, везения. У «Баварии» залетело почти все.
Что интересно: в марте в матче 1/8 финала «Шальке» проиграла 0:7 в Манчестере, а в октябре в Англию приехала «Бавария» и забила те же семь.
В октябре у «Баварии» достаточно комфортный календарь – в Бундеслиге играть с «Хоффенхаймом», «Аугсбургом» и «Унионом», в ЛЧ – с «Олимпиакосом». Плюс кубковая игра с «Бохумом». Если этот отрезок команда пройдет без потерь – будет мощный импульс и наверняка небольшой очковый запас. Но о возвращении величия говорить пока рано. Сегодня действительно многое сошлось.