«Аталанта» забивает в Италии всем не меньше двух. В ЛЧ первого гола ждали 118 минут
Дебюта «Аталанты» в Лиге чемпионов очень ждали. В прошлом сезоне Серии А команда забила больше всех (даже больше «Юве»), но при этом немало пропускала, словом, играла очень весело.
Нынешний сезон итальянского чемпионата – та же история. «Аталанта» уверенно идет в лигочемпионской четверке, выиграв четыре матча из шести. 15 голов забито – больше не удается пока никому.
Да и отыграли бодро во всех шести играх.
• 3:2 над СПАЛом – тяжелая победа, дубль Муриэля.
• Уступили 2:3 «Торино», но понравились четкой реализацией быстрых атак, дубль оформил Сапата.
• 2:1 в Генуе над «Дженоа», сумасшедший гол в добавленное время на счету Сапаты.
• «Фиорентине» уступали 0:2, но сыграли 2:2, проявив характер.
• Важная победа над «Ромой» в Риме – 2:0, вновь прекрасный гол Сапаты.
• В гостях в ворота «Сассуоло» забили аж четырежды за первые 34 минуты. А как отличился Гомес – вообще сказка.
Куда же все это девается в ЛЧ?
Команда вроде бы на ходу, лидеры в порядке, самое время пошуметь в Лиге чемпионов. Но за первые два матча «Аталанты» больше пошумели ее соперники.
Итальянцы были уничтожены 0:4 в Загребе – ужасный дебют. Притом создали немало моментов, но уже при разгромном счете. Матч второго тура не против страшного «Ман Сити», а против «Шахтера», который уперт как и всегда, но все равно вполне по силам, также не сложился.
Он прошел почти дома – не в Бергамо, но в Милане (всего 50 км). Неудачи продолжились – то незабитый пенальти, то пропущенный при счете 1:0 гол под конец тайма. После перерыва «Аталанта» сыграла невнятно, а под конец игры пропустила и проиграла дома 1:2.
«Аталанта» много забивает и ярко играет, но на Лиге чемпионов это пока не отражается. Первого гола пришлось ждать аж 118 минут – в Загребе не забили, в Милане отличились на 28-й. Может, в игре с «Ман Сити» «Аталанта» покажет, что она заготовила для ЛЧ, но подходить приходится к двум играм против страшных англичан совсем без очков.
«С тех пор, как я здесь, в официальных матчах мы никогда не испытывали таких трудностей, как сегодня вечером», – сказал Джан Пьеро Гасперини после разгрома от «Динамо». «Эти игры должны многому нас научить», – добавил он. Впрочем, уверенности в себе они точно не добавят. Возможно, «Аталанта» проиграла борьбу за выход из группы уже после двух туров.