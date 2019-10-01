«Аталанта» забивает в Италии всем не меньше двух. В ЛЧ первого гола ждали 118 минут

Дебюта «Аталанты» в Лиге чемпионов очень ждали. В прошлом сезоне Серии А команда забила больше всех (даже больше «Юве»), но при этом немало пропускала, словом, играла очень весело.

Нынешний сезон итальянского чемпионата – та же история. «Аталанта» уверенно идет в лигочемпионской четверке, выиграв четыре матча из шести. 15 голов забито – больше не удается пока никому.

Да и отыграли бодро во всех шести играх.

• 3:2 над СПАЛом – тяжелая победа, дубль Муриэля.

• Уступили 2:3 «Торино», но понравились четкой реализацией быстрых атак, дубль оформил Сапата.

• 2:1 в Генуе над «Дженоа», сумасшедший гол в добавленное время на счету Сапаты.