Два смешных мяча «Реалу» забил бывший игрок «Зари». Оступился – гол, споткнулся – дубль
«Реал» лидирует в чемпионате Испании, набрав после семи матчей всего 15 очков, но из-за осечек «Барселоны» и «Атлетико» все еще идет первым. Во всех этих играх у «Реала» – либо потеря очков, либо какие-то другие проблемы в виде удалений или тяжелой реализации моментов.
В Лиге чемпионов все гораздо хуже – 0:3 от «ПСЖ», теперь неудача в игре с «Брюгге» – 2:2.
На «Сантьяго Бернабеу» первый гол влетел уже на девятой минуте. Деннис Бонавентуре не принял как следует мяч после прострела в контратаке, но даже этого хватило, чтобы забить в ворота Куртуа. Просто оступился, а получилось, что открыл счет.
Второй гол еще смешнее: Бонавентуре вышел один на один, но перед ударом споткнулся, однако остался на ногах и еще здорово исполнил, перекинув Куртуа – 0:2. Голкипера «Реала» заменили после перерыва – вышел Ареоля.
Два гола в гостях «Реалу» в первом тайме матча КЧ/ЛЧ до Бонавентуре забивали только двое игроков – это Марио Манджукич, а также Дмитрий Радченко в 1991 году («Спартак» победил «Реал» в четвертьфинале Кубка чемпионов 3:1).
Серхио Рамос забил во втором тайме, Каземиро за несколько минут до конца сравнял счете – 2:2. Но слабого старта «Реала» в ЛЧ это не отменяет – всего одно очко после двух туров.
Несколько фактов о героях вечера:
• «Брюгге» пока не проиграл вообще ни одного матча в нынешнем сезоне, хотя в чемпионате Бельгии позади восемь туров (там он идет первым), а в ЛЧ потребовалось пройти еще киевское «Динамо» и ЛАСК.
• За «Брюгге» выступает арендованный у «Шахтера» украинец Эдуард Соболь, игрок сборной.
• В чемпионате в основном забивают трое – нигериец Окереке, сенегалец Диатта и вице-капитан команды Ванакен, у всех по четыре мяча. Кстати, эта троица – самые дорогие футболисты «Брюгге». У сегодняшнего героя Бонавентуре – два гола.
• 21-летний Бонавентуре первые матчи во взрослой карьере провел за луганскую «Зарю». Он забил шесть голов в сезоне-2016/17 в УПЛ, позже перебрался в «Брюгге», где по семь раз забил в двух прошлых сезонах. Покупка нигерийца обошлась бельгийцам всего в 1,3 млн евро.
• Еще заметный игрок матча 192-сантиметровый центральный защитник Симон Дели, который раздавал классные длинные передачи и очень спокойно противостоял в единоборствах мадридским звездам. Летом он был куплен у пражской «Славии», а уже осенью помогает «Брюгге» обыграть «Реал» на «Бернабеу» и не обращает внимания на симуляции Винисиуса. Но помешать забить Каземиро все же не сумел.
Ну и снова к Бонавентуре на «Сантьяго Бернабеу» отпраздновал как Криштиану. Заодно и намекнул, кого, прежде всего, «Реалу» не хватает.