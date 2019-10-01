Два смешных мяча «Реалу» забил бывший игрок «Зари». Оступился – гол, споткнулся – дубль

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, набрав после семи матчей всего 15 очков, но из-за осечек «Барселоны» и «Атлетико» все еще идет первым. Во всех этих играх у «Реала» – либо потеря очков, либо какие-то другие проблемы в виде удалений или тяжелой реализации моментов.

В Лиге чемпионов все гораздо хуже – 0:3 от «ПСЖ», теперь неудача в игре с «Брюгге» – 2:2.

На «Сантьяго Бернабеу» первый гол влетел уже на девятой минуте. Деннис Бонавентуре не принял как следует мяч после прострела в контратаке, но даже этого хватило, чтобы забить в ворота Куртуа. Просто оступился, а получилось, что открыл счет.