Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам

Как читать графики. Все очень просто – мы выписали даты официального назначения всех главных тренеров, которые сейчас работают в 10 главных европейских чемпионатах. И расставили их по хронологии, наведя отдельный фокус в каждой стране на три самых долгих карьеры там.

Сначала – отдельный список по лигам. В конце – общий список тех, кто работает дольше всего, и короткие выводы.

Англия