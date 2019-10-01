Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
Как читать графики. Все очень просто – мы выписали даты официального назначения всех главных тренеров, которые сейчас работают в 10 главных европейских чемпионатах. И расставили их по хронологии, наведя отдельный фокус в каждой стране на три самых долгих карьеры там.
Сначала – отдельный список по лигам. В конце – общий список тех, кто работает дольше всего, и короткие выводы.
Англия
АПЛ выглядит как шаблонная лига здорового человека: всего пять тренерских изменений в 2019 году, а самые успешные специалисты (Почеттино, Клопп, Гвардиола) работают над своими проектами от трех до пяти лет.
Не привыкайте – в других странах все гораздо хаотичнее.
Германия
В Бундеслиге сохранять тренеров – это прикол андеграунда. Среди пяти тренеров, которые проработали хотя бы два года, тут нет никого, кто занимал бы топ-4 мест в сезоне. Зато есть те, кто вылетал с клубом из Бундеслиги и возвращался обратно. Например, Фридхельм Функель, который даже выиграл вторую лигу.
Португалия
Португалия – это высшая концентрация суеты. 15 из 18 клубов меняли тренеров в 2019-м. 15! Условия попадания в топ-3 очень простые – продержись год. Еще забавно, что дольше всех работает тренер «Порту», хотя прошлый сезон выиграла «Бенфика».
Бельгия
Бельгия очень похожа на Германию: половина лиги сменила тренеров в этом году, есть выраженный лидер по продолжительности работы, а лучше доверяют в основном нетоповые команды.
Франция
Все три лидирующих по времени тренера прошли по одинаковому сценарию: взяли клуб в Лиге 2, прошли в верхний дивизион, выдержали один или несколько сезонов там. С остальными тоже интересно: видно, как французские клубы любят назначать следующего тренера в мае – сразу после конца чемпионата.
Голландия
Проработать в Голландии два года – редкость. Пока это сделали только 2 тренера из 18. Зато там почти не увольняют зимой: 16 из 18 тренеров пришли летом.
Испания
Диего Симеоне и все остальные. А еще в Испании чаще, чем в остальных странах, меняют тренеров в марте и апреле, чтобы спасти сезон на финише.
Россия
В РПЛ суровая текучка: три года продержался только один человек. А еще из-за сбитых и нетипичных перерывов между сезонами и кругами тут не так любят менять тренеров летом. Поэтому в России уволить могут когда угодно – 16 тренеров приходили в 9 разных месяцев.
Италия
Почти все топ-клубы этим летом сменили тренеров и испортили красивую картинку. Вернемся к Серии А через год – чтобы проверить, действительно ли во всех странах главные клубы часто увольняют тренеров.
Украина
В УПЛ тоже большая текучка кадров – 7 из 12 в этом году. Вообще, лигу до сокращения и начала кризиса (когда в сезоне-2013/2014 клубов в чемпионате было 16) видели только три тренера. Ну, как видели – ни один из этих трех клубов тогда не играл в высшем дивизионе.
Общий итог
- Всего в десяти главных лигах Европы работают 178 тренеров. Из них только 42 держатся на одном месте два года или более. Это 23,6 %
- Долгая работа не равно титулы. 9 тренеров, которые дольше всего работают в лучших лигах на одном месте, суммарно выиграли 8 титулов. 7 из них – у Диего Симеоне. Он единственный сегодня тренер, который продолжает стиль Фергюсона и Венгера и выигрывает титулы, долго сидя в одном месте.
- Из 30 тренеров, которые лидируют по продолжительности работы в одном клубе, только четверо – иностранцы.