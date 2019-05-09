Почеттино плачет, обнимает всех подряд и не может поверить. Он шел к этому финалу 10 лет

Этот тяжеленный перегруженный нервный выход в финал для Почеттино – часть большого пути длиной в 10 лет.

● Аргентинец начал тренерскую карьеру в самом близком для него клубе – испанском «Эспаньоле». Тогда команда продала любимую звезду фанатов, падала к вылету, а в составе сидел десяток человек, которые помнили Почеттино одноклубником и вдруг должны были считать его боссом. Сезон, когда его сырая команда спаслась от вылета, он до сих пор считает лучшим моментом карьеры (возможно, после этого полуфинала ЛЧ ответ изменится)

● В «Эспаньоле» он очень рисковал, выбрав жесткий всесторонний подход: толпами выгонял плохих сотрудников, удваивал число тренировок, требовал от вечного середняка дерзких ходов вроде высокого прессинга против «Барселоны», специально приезжал на базу раньше всех и уезжал ночью, чтобы подать пример.

● В 2013-м он приехал в «Саутгемптон» и за полтора сезона выстроил лучшего андердога, дав клубу самое высокое место в истории (8-е) и развив крутых ребят: Лаллана, Шнайдерлин, Ваньяма, Люк Шоу.

● К тому моменту Почеттино считался очень перспективным и важным молодым тренером для АПЛ. А «Тоттенхэм», наоборот, был в массовом сознании крепким клубом, который никогда не навяжет реальной конкуренции настоящим топам. Фильм «Залечь на дно в Брюгге» вышел в 2007-м, и фраза про «Тоттенхэм» тогда уже была легендарной и четче всего характеризовала роль этого клуба в экосистеме английского футбола: «Говном он не был, но и до вершин не добрался».

● Почеттино изменил все. До него «Тоттенхэм» плавал строго в диапазоне 4-8-го места. С ним – три года подряд (может, и четвертый) держится на 2-3 местах, реально борясь за чемпионство. «Тоттенхэм» привык к обязательной Лиги чемпионов каждый сезон, регулярно обыгрывал старых номинальных топов и заставил всех себя уважать. Все это Почеттино построил либо вокруг воспитанников, либо молодых неизвестных парней. Дэнни Роуз до этого тренера так много мотался по арендам, что не заметил, как прошла юность. Киран Триппьер на старте провалился в родном «Ман Сити» и много лет чах в провинциальном сером проекте. Деле Алли был загадочным юниором, который стал надежной всей Англии. А Харри Кейн – главный английский футболист современности и самый результативный бомбардир мира – хоть и вырос в «Тоттенхэме», но два года колесил по арендам, пока его не разглядел Почеттино и не превратил в феномен.

● Почеттино в «Тоттенхэме» было очень тяжело. Команда сияла ярко, но трофеи все не шли, а денег на плотное усиление и выравнивание состава с конкурентами никто бы не дал. Босс клуба Даниэл Леви и раньше был известен экономностью, а после начала строительства нового стадиона вообще ужал финансирование до предела. Главный факт эпохи: за этот год «Тоттенхэм» стал единственной командой Англии, которая абсолютно никого не подписала. Ноль трансферов за два окна – бред для современного футбола. Но не для Почеттино.

● Весь мир уже пару лет ждет Почеттино в огромном клубе-корпорации, а не в этом догоняющем проекте. Например, когда «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, многие были уверены, что туда придет именно гениальный аргентинский тренер. Другая история: переговоры с «Реалом». Почеттино получил самое жирное предложение в жизни и отказался.

Недавно он все объяснил:

«Была сложная ситуация. На карту была поставлена мечта каждого тренера: возглавить одну из самых больших команд, которая только существует. И ты должен сказать «нет». Это невероятно, это порождает конфликт, потому что если тренер хочет уйти, он уходит. Но я только что подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» и чувствовал, что ничего не могу поделать.

Дэниэл Леви не принял предложения отпустить меня. И когда меня просят разорвать контракт, я не могу сделать этого, потому что я не могу так себя вести. Если президент моего клуба думает, что я продолжу работать, то я не стану бежать от этого. Это не отвечало бы моим ценностям».

● Теперь Почеттино разрывает в клочья историю Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и параллельно выдает совсем другие цитаты. База Лайтера из «Истории игрушек»: «Мы всегда должны мечтать, если хотим добиваться больших результатов. Мечты нужно устремлять в бесконечность и далее».