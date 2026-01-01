Маурисио Почеттино

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Футбол
«Нет. Он готовится к завтрашнему матчу». Почеттино прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»
#Килиан Мбаппе
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя забил два гола с пенальти
#ПСЖ
Футбол
Почеттино сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит следующий матч «ПСЖ»
#Маурисио Почеттино
Футбол
«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино
#Маурисио Почеттино
Футбол
Почеттино возглавил «ПСЖ»
#Маурисио Почеттино
Футбол
Моуринью начал пресс-конференцию в «Тоттенхэме» с поддержки Почеттино, а потом пошутил о финале ЛЧ
#Жозе Моуринью
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Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
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#Лионель Месси
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Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет
#Марк Армстронг
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
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#Килиан Мбаппе
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Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
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