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Маурисио Почеттино
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Маурисио Почеттино
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Футбол
«Нет. Он готовится к завтрашнему матчу». Почеттино прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»
#Килиан Мбаппе
28 августа 2021, 15:50
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя забил два гола с пенальти
#ПСЖ
31 января 2021, 19:17
Футбол
Почеттино сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит следующий матч «ПСЖ»
#Маурисио Почеттино
16 января 2021, 07:56
Футбол
«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино
#Маурисио Почеттино
07 января 2021, 00:53
Футбол
Почеттино возглавил «ПСЖ»
#Маурисио Почеттино
02 января 2021, 18:21
Футбол
Моуринью начал пресс-конференцию в «Тоттенхэме» с поддержки Почеттино, а потом пошутил о финале ЛЧ
#Жозе Моуринью
21 ноября 2019, 21:40
Все новости
Материалы
Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
2
#Лионель Месси
20 сентября 2021, 00:11
2
Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет
#Марк Армстронг
10 августа 2021, 13:53
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля 2021, 01:05
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
1
#Килиан Мбаппе
17 февраля 2021, 03:30
1
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
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