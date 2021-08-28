«Нет. Он готовится к завтрашнему матчу». Почеттино прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»

Об этом главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сказал на пресс-конференции: «Мбаппе сказал, что хочет уйти? Нет. Он очень хорошо работает и готовится к завтрашнему матчу. Насер аль-Хелаифи [президент] и Леонардо [спортивный директор] четко изложили позицию клуба».

29 августа «ПСЖ» проведет матч Лиги 1 против «Реймса» в гостях. Накануне Килиан Мбаппе провел тренировку с командой.

В этом сезоне Мбаппе провел в Лиге 1 три матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Если Мбаппе хочет уйти, это произойдет на наших условиях». Спортдир «ПСЖ» – о трансфере Мбаппе в «Реал»