Килиан Мбаппе
Лига 1
Маурисио Почеттино
ПСЖ
«Нет. Он готовится к завтрашнему матчу». Почеттино прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»
38 минут назад
Об этом главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сказал на пресс-конференции: «Мбаппе сказал, что хочет уйти? Нет. Он очень хорошо работает и готовится к завтрашнему матчу. Насер аль-Хелаифи [президент] и Леонардо [спортивный директор] четко изложили позицию клуба».
- 29 августа «ПСЖ» проведет матч Лиги 1 против «Реймса» в гостях. Накануне Килиан Мбаппе провел тренировку с командой.
- В этом сезоне Мбаппе провел в Лиге 1 три матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Если Мбаппе хочет уйти, это произойдет на наших условиях». Спортдир «ПСЖ» – о трансфере Мбаппе в «Реал»
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