Мбаппе уйдет в «Реал», а Роналду – в «ПСЖ»? Все это реально? Разбираем все инсайды и косвенные улики вокруг
Помните: инсайды никогда не гарантируют достоверность информации. Степень доверия к инсайду определяется лишь авторитетом источника и всегда должна восприниматься как одна из возможных версий. Обычно «Гол» не дает новости на основе инсайдов, но иногда разбирает с их помощью шум в инфополе, чтобы лучше понимать полную картину по теме и оценить серьезность обсуждения.
Главный шум конца августа – Килиан Мбаппе и его будущий трансфер из «ПСЖ» в «Реал». На чем основаны все эти разговоры? Насколько все реально? Действительно ли эти новости приходят от авторитетных источников? Мы структурируем все данные в этом материале.
«Реал» и Мбаппе хотят друг друга. Об этом говорят слишком много гигантских медиа
● Вечером 24 августа ведущий инсайдер последних лет Фабрицио Романо (недавно он одним из первых сказал про переход Месси в «ПСЖ») написал: Мбаппе хочет уйти в «Реал» либо этим летом, либо через год уже как свободный агент.
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● Следом Романо добавил: «Подтверждено. «Реал» сделал «ПСЖ» официальное предложение по Мбаппе – 160 млн евро. Пока «ПСЖ» никак не отреагировал. Килиан Мбаппе отклонил последние три предложения «ПСЖ» о продлении контракта. Он тоже ждет трансфер в «Реал».
● Главный британский медиагигант BBC подтверждает: «Реал» предложил «ПСЖ» 160 млн евро.
● Крупнейшее французское медиа L’Equipe: «Реал» действительно предложил 160 млн, но за счет легко реализуемых бонусов планирует увеличить эту сумму до 190-200 млн евро.
Примерно ту же информацию дает ряд менее популярных источников. Базовый вывод: «Реал» готовит трансфер Мбаппе, но решение завязано на «ПСЖ».
UPD: По возможному трансферу Мбаппе в «Реал» высказался спортивный директор «ПСЖ» Леонардо. Он сказал, что клуб не будет его удерживать, но Мбаппе сможет покинуть его только на условиях «ПСЖ». Еще Леонардо подтвердил, что «ПСЖ намеревается сохранить Мбаппе.
Почему Мбаппе рвется в «Реал»
● Здесь все просто: «Реал» для него – клуб мечты. Интервью из 2019-го: «Я мечтал о «Реале» с детства. Я смотрел матчи команды и восхищался ей с первой и до последней минуты. Это клуб, который удивлял меня по-настоящему. Я болел за него всегда».
Или: «Я был ребенком, который мечтал о многом. Особенно о карьере Роналду. Когда Роналду играет, он делает всех счастливыми – и делает это уже много лет. Я думаю, что все футбольные фанаты любят Криштиану Роналду. И я тоже»
История помнит такие кадры.
● Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи про будущее Мбаппе говорит только позитив. Сначала так: «У него нет причин уходить. Он может только остаться». Еще так: «Килиан очень рад переходу Месси. Проблем нет. Мбаппе хочет играть за отличную команду, и у него есть все, чтобы остаться в «ПСЖ». И потом так: «Килиан в центре нашего проекта. Сейчас у нас мощная команда, одна из лучших в мире. Пока не говорю, что лучшая, потому что нужно много работать. Но я думаю, что у Мбаппе есть все, чтобы остаться. Никто не поймет, если он уедет».
● Мбаппе пока молчит. Недавно появились слова, что мечта Мбаппе с «ПСЖ» – выиграть Лигу чемпионов. Это интервью опубликовал L’Equipe, и семья Мбаппе возмутилась: он говорил это в мае, а не сейчас.
● Пока главный факт против «ПСЖ» – истекающий через год контракт, который Мбаппе не продлил. Отсюда и обсуждение трансфера, и реалистичное число в 160 млн от «Реала» (это номинальная рыночная цена Мбаппе на transfermarkt). Купить игрока такого уровня можно только в подобных условиях, когда его контракт заканчивается и владеющий им клуб может получить хоть какие-то деньги.
То есть мотивация сторон сводится именно к особым обстоятельствам текущего момента. Если «ПСЖ» хочет хоть какие-то деньги (или следующим летом Мбаппе уйдет бесплатно), то надо принимать предложение «Реала». Если «Реал» хочет Мбаппе, он может заплатить пониженную сумму только сейчас – тем более что следующим летом свободный Мбаппе вдруг может уйти куда-нибудь еще.
У «Реала» точно есть деньги на трансфер Мбаппе? И сколько?
Май-2021. Флорентино Перес: «Весь мир в кризисе. Весь футбол в кризисе. Думаю, никто не сможет в ближайшее время совершать дорогостоящие покупки. В том числе и «Реал».
Август-2021. «Реал» предлагает 160 млн евро за Мбаппе.
Как это возможно? По официальным данным сейчас «Реалу» доступны 122 млн евро. Об этом говорит финансовый отчет клуба по итогам прошлого сезона. Главное из него:
- Чистый капитал клуба – 524 млн.
- Собственные средства, которые могут пойти куда угодно (в том числе и на трансферы) – 122 млн.
- Чистый долг уменьшился до 46 млн евро – незначительная сумма для «Реала».
И 122 млн – это только сумма, которая отошла в бюджет по итогам прошлого сезона. Еще есть: а) Запланированные средства на этот сезон; б) Деньги от продажи игроков. По данным transfermarkt, этим летом «Реал» подписал игроков на 0 евро, зато получил от продаж 78 млн (40 млн – от перехода Варана в «Манчестер Юнайтед», 35 млн евро – от перехода в Эдегора в «Арсенал», 3 млн – от платной аренды Диаса в «Милан»).
Если опустить посторонние траты, дополнительные доступные деньги и суммировать два числа, то прямо сейчас у «Реала» есть ровно 200 (122+78) млн евро на покупку Мбаппе. Это если не учитывать готовность клуба дополнительно продать еще пару игроков ради осуществления трансфера Мбаппе: лучшее инсайдерское медиа мира The Athletic в середине августа называло Иско, Эдегора (уже ушел), Бэйла и Йовича.
Вывод: деньги на покупку Мбаппе у «Реала» точно есть.
Как в эту историю попал Роналду?
У Роналду не очень идут дела в «Ювентусе», и, похоже, он запросил трансфер. Подробнее эту ситуации мы разбирали здесь:
«Ювентус» все лето говорил, как клубу важен Роналду. Первый матч – и он в запасе, аргумент – не в форме
Пока медиа обсуждают два варианта продолжения карьеры Роналду, если он все же уйдет. Первый – АПЛ: это вечное направление в любых разговорах о трансфере Роналду. Второй – именно «ПСЖ», который нас сейчас интересует.
Что тут есть?
● 24 августа брат владельца «ПСЖ» загадочно выложил в твиттер картинку с Месси и Роналду в форме «ПСЖ» и подписал ее так: «Возможно?»
● Фабрицио Романо пишет, что «Ювентус» пока что не получил ни одного официального предложения по покупке Роналду.
Вывод: у разговоров про переход Роналду в «ПСЖ» пока нет серьезных источников. Вероятно, все эти новости основаны на стыке трех факторов:
- У Роналду не ладятся дела в текущем клубе: натянутые отношения с новым тренером и в целом пониженная общая атмосфера. Но даже если он уходит, то это не означает уход именно в «ПСЖ».
- Мбаппе уходит. Звездное место стереотипно должно заняться другой звездой.
- Главная зрительская мечта XXI века – Месси и Роналду в одной команде – сейчас реалистичнее, чем когда-либо прежде. Потому что Месси перешел в клуб, в котором трансфер Роналду реален (в «Барселоне» было не так).
Еще два маленьких фактора, которые надо учитывать.
● Контракт Роналду с «Ювентусом» заканчивается летом-2022. Помним схему из начала текста: если клубу нужны деньги от ухода звезды, то только сейчас.
● ЧМ-2022 – ключевой проект в инвестиционной стратегии катарских шейхов в европейском футболе. «ПСЖ» – главное имиджевое лицо этой стратегии. Месси, Неймар, Роналду – главные звезды эпохи.