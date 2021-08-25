Мбаппе уйдет в «Реал», а Роналду – в «ПСЖ»? Все это реально? Разбираем все инсайды и косвенные улики вокруг

● Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи про будущее Мбаппе говорит только позитив. Сначала так: «У него нет причин уходить. Он может только остаться». Еще так: «Килиан очень рад переходу Месси. Проблем нет. Мбаппе хочет играть за отличную команду, и у него есть все, чтобы остаться в «ПСЖ». И потом так: «Килиан в центре нашего проекта. Сейчас у нас мощная команда, одна из лучших в мире. Пока не говорю, что лучшая, потому что нужно много работать. Но я думаю, что у Мбаппе есть все, чтобы остаться. Никто не поймет, если он уедет».

● Мбаппе пока молчит. Недавно появились слова, что мечта Мбаппе с «ПСЖ» – выиграть Лигу чемпионов. Это интервью опубликовал L’Equipe, и семья Мбаппе возмутилась: он говорил это в мае, а не сейчас.

● Пока главный факт против «ПСЖ» – истекающий через год контракт, который Мбаппе не продлил. Отсюда и обсуждение трансфера, и реалистичное число в 160 млн от «Реала» (это номинальная рыночная цена Мбаппе на transfermarkt). Купить игрока такого уровня можно только в подобных условиях, когда его контракт заканчивается и владеющий им клуб может получить хоть какие-то деньги.

То есть мотивация сторон сводится именно к особым обстоятельствам текущего момента. Если «ПСЖ» хочет хоть какие-то деньги (или следующим летом Мбаппе уйдет бесплатно), то надо принимать предложение «Реала». Если «Реал» хочет Мбаппе, он может заплатить пониженную сумму только сейчас – тем более что следующим летом свободный Мбаппе вдруг может уйти куда-нибудь еще.

У «Реала» точно есть деньги на трансфер Мбаппе? И сколько?

Май-2021. Флорентино Перес: «Весь мир в кризисе. Весь футбол в кризисе. Думаю, никто не сможет в ближайшее время совершать дорогостоящие покупки. В том числе и «Реал».

Август-2021. «Реал» предлагает 160 млн евро за Мбаппе.