Рафаэль Варан

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Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Вараном до 2025 года
#Рафаэль Варан
Футбол
Варан переходит в «Манчестер Юнайтед». Клубы обо всем договорились
#Рафаэль Варан
Футбол
Варан из-за травмы не сыграет с «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов
#Рафаэль Варан
Футбол
Варан из-за коронавируса пропустит игру с «Ливерпулем» в ЛЧ. «Реал» выйдет без двух основных защитников
#Рафаэль Варан
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«Реал» выиграл Класико без основных защитников. Но «Барса» создала кучу моментов
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Почему «Реал» упал в кризис? Объясняют эксперты по клубу
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Как «Реал» проиграл «Шахтеру» – объясняем в одном скриншоте
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Все голы «Ман Сити» – это ошибки разных защитников «Реала»
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«Реал» увидел на Варане два фола в штрафной. Пенальти не было, а следы от шипов остались
#Рафаэль Варан
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