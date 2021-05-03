Рафаэль Варан
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Варан из-за травмы не сыграет с «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов
03 мая, 15:14
Рафаэль Варан получил травму правой отводящей мышцы. Он не сыграет 5 мая в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Челси».
Варан травмировался в матче Примеры 1 мая. Его заменили в перерыве, до сих пор официального диагноза не было. «Реал» не назвал приблизительные сроки восстановления Варана.
Это один из основных центральных защитников клуба. Обычно он играет в паре с Серхио Рамосом, которые из-за травмы пропустил месяц. В конце апреля он вернулся в общую группу, но пока не выходил в официальных матчах.
- Первый полуфинал между «Реалом» и «Челси» закончился вничью 1:1.
- В другой паре играют «Манчестер Сити» и «ПСЖ» – там счет 2:1 после первого матча.
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