Варан из-за травмы не сыграет с «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов

Рафаэль Варан получил травму правой отводящей мышцы. Он не сыграет 5 мая в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Челси».

Варан травмировался в матче Примеры 1 мая. Его заменили в перерыве, до сих пор официального диагноза не было. «Реал» не назвал приблизительные сроки восстановления Варана.

Это один из основных центральных защитников клуба. Обычно он играет в паре с Серхио Рамосом, которые из-за травмы пропустил месяц. В конце апреля он вернулся в общую группу, но пока не выходил в официальных матчах.