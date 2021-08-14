«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Вараном до 2025 года

Карьера Рафаэля Варана в «Реале»:

27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Варана. 14 августа клуб перед матчем с «Лидсом» рассказал о подписании контракта с ним до 2025 года.