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#Рафаэль Варан #Примера #Реал #АПЛ #Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Вараном до 2025 года

час назад

Карьера Рафаэля Варана в «Реале»:

27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Варана. 14 августа клуб перед матчем с «Лидсом» рассказал о подписании контракта с ним до 2025 года.

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Источник:
«Манчестер Юнайтед»
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