Рафаэль Варан
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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Вараном до 2025 года
час назад
Карьера Рафаэля Варана в «Реале»:
- 10 сезонов.
- 3 победы в Примере.
- Победа в Кубке Испании-2013/14.
- Трехкратный обладатель Суперкубка Испании.
- Четыре ЛЧ.
- 3 победы в Суперкубке УЕФА.
- Четырехкратный победитель клубного ЧМ.
27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Варана. 14 августа клуб перед матчем с «Лидсом» рассказал о подписании контракта с ним до 2025 года.
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