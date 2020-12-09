Почему «Реал» упал в кризис? Объясняют эксперты по клубу

«Реал» и Зидан это не растеряли, просто они играют тем же составом, из которого каждую неделю кто-то может выпасть (а иногда этих «кто-то» четыре-пять человек, причем лидеры во всех линиях). Остальные устают больше, чем прежде. В Испании сложный чемпионат, там почти все хорошо обороняются, почти у всех есть продуманная игра во всех фазах, поэтому у «Реала» и нет нужной стабильности. Игрового пузыря июня-июля, когда все команды играли в одном графике, уже нет. Поэтому каждый матч – проблема.

Да, быть может, «Реал» слишком цепляется за постаревших лидеров. Но, во-первых, они дают качество в матчах с сильными соперниками. Во-вторых, обновление должно быть плавным, а не резким. В условиях турбулентного рынка любое обновление кажется затруднительным.

Большие команды переживают этот год подчас тяжелее, чем средние и маленькие».

Хасбулат Махаев (20 лет болеет за «Реал»)

Игровой спад Каземиро и Варана

«Сезон-2019/20 для «Реала» был аномальным в плане организации игры в обороне – так четко и надежно не играли очень-очень давно. Меньше, чем в прошлом сезоне (25 за 38 игр) «Реал» последний раз пропускал только в сезоне-1970/71 (24 гола за 30 матчей).

Ключевым игроком был Каземиро, который проделывал огромный объем работы. Он самый стабильный игрок «Реала» последних лет. Но в этом сезоне не похож на себя – ощущение, что в атаке он эффективнее, чем в обороне. Очевидно, что Каземиро подсел физически и морально. Добавились и травмы – слишком долго он нон-стопом играет, рано или поздно начался бы спад. Почему-то Зидан, его штаб и руководство к этому оказались не готовы, прямой замену Каземиро нет.

Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки