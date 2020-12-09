Почему «Реал» упал в кризис? Объясняют эксперты по клубу
«Реал» после хорошего сезона в этом жестко забуксовал.
Проиграл дома «Кадису» и «Алавесу», «Валенсии» 1:4. В группе ЛЧ тоже слабо: два поражения «Шахтеру» и нервы до последнего тура.
При этом с прошлого сезона мало что изменилось. Состав тот же, Зидан там же. Тогда почему такой спад? Спросили у тех, кто плотно следит за «Реалом» и шарит.
Станислав Минин («Матч ТВ», Телеспорт)
«Реал» даже после суперсерии июня-июля должен был готовиться к сложному сезону. Поражение от « Ман Сити» показало, что есть команды, которые сейчас просто находятся на другой − следующей − ступени эволюции. «Реал» вряд ли может подняться на нее в коронавирусный год: без трансферов, с тяжелым календарем, когда травм неизбежно больше, чем обычно.
Зидан даже сейчас в состоянии придумать план под сложного соперника, а команда этот план выполняет, часто безукоризненно (как во второй игре с «Интером»). Но, например, летом «Реалу» везло. Не было потерь. Все ключевые игроки были на месте. Зидан сделал гибкую команду, которая: а) могла реализовать несколько тактических вариантов, в зависимости от соперника и в которой б) понятным образом использовались все футболисты.
«Реал» и Зидан это не растеряли, просто они играют тем же составом, из которого каждую неделю кто-то может выпасть (а иногда этих «кто-то» четыре-пять человек, причем лидеры во всех линиях). Остальные устают больше, чем прежде. В Испании сложный чемпионат, там почти все хорошо обороняются, почти у всех есть продуманная игра во всех фазах, поэтому у «Реала» и нет нужной стабильности. Игрового пузыря июня-июля, когда все команды играли в одном графике, уже нет. Поэтому каждый матч – проблема.
Да, быть может, «Реал» слишком цепляется за постаревших лидеров. Но, во-первых, они дают качество в матчах с сильными соперниками. Во-вторых, обновление должно быть плавным, а не резким. В условиях турбулентного рынка любое обновление кажется затруднительным.
Большие команды переживают этот год подчас тяжелее, чем средние и маленькие».
Хасбулат Махаев (20 лет болеет за «Реал»)
Игровой спад Каземиро и Варана
«Сезон-2019/20 для «Реала» был аномальным в плане организации игры в обороне – так четко и надежно не играли очень-очень давно. Меньше, чем в прошлом сезоне (25 за 38 игр) «Реал» последний раз пропускал только в сезоне-1970/71 (24 гола за 30 матчей).
Ключевым игроком был Каземиро, который проделывал огромный объем работы. Он самый стабильный игрок «Реала» последних лет. Но в этом сезоне не похож на себя – ощущение, что в атаке он эффективнее, чем в обороне. Очевидно, что Каземиро подсел физически и морально. Добавились и травмы – слишком долго он нон-стопом играет, рано или поздно начался бы спад. Почему-то Зидан, его штаб и руководство к этому оказались не готовы, прямой замену Каземиро нет.
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То же касается и Варана. Прошлый сезон (до ответного матча с «Сити») для него был просто выдающимся. В этом – уже несколько результативных ошибок. Пропала стабильность, появилось много мнительности. А на скамейку тоже не посадишь: то Милитао с ковидом, то Начо на травме, то Рамос.
Азар вечно болеет, когда так нужен
Зидан очень хотел Азара и видел в нем тот необходимый элемент для построения стабильной позиционной атаки. Азар круто двигает мяч, классно открывается, один из лучших в мире дриблеров, постоянно нацелен на отыгрыш и передачи в штрафную. Но все время болеет, поэтому в созидательной игре у «Реала» нет логики. В каждом матче она разная, напрямую зависит от соперников. Против оборонительных команд вообще все спускается к навесам. Об этом, кстати, четко сказал тренер «Шахтера» после матча: они перекрыли центр, дали простор для флангов, а с фланговым атаками все понятно − прострелы-навесы, против них бороться проще.
Отсутствие трансферов
По факту «Реал» по составу такой же, как три-четыре года назад. Изменения минимальны, потому и не сильно заметны (Криша за скобки выношу). Сейчас вернули Эдегора, но ему все равно нужно привыкать к этому режиму и атмосфере, когда тебя окружают топ-игроки. Слава богу, есть Вальверде, который маскирует многие косяки «Реала», но и он сейчас на травме.
У так называемых «сенаторов»: Рамоса, Крооса, Модрича, Бензема − нет адекватной замены. Только для Марсело нашли классного наследника. А ведь эти чуваки уже столько всего повидали и повыигрывали с «Реалом»: они уже живые легенды и фактически на сходе, надо б готовить им смену − но этого нет. Убежден, что они все (даже Рамос) уже эмоционально выхолощены. Лучше играть они уже не будут. Наелись.
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Не уверен, что увольнение Зидана − это верное решение. Следующий тренер столкнется с такими же проблемами. Травмы, наевшиеся игроки без замен и постоянно травмированный Азар. А трансферов в скором времени не предвидится, об этом уже много раз говорилось: стадион надо достроить и пандемию пережить».
Антон Иванов (автор counterpress.ru, скаут-аналитик «Динамо-Минск»)
«Главная и общая причина слабого старта «Реала» – пандемийный сезон с непривычным даже для еврокубковых команд календарем и вытекающей из этого возросшей травматичностью. Зидану эпизодически приходится обходиться без Рамоса, Карвахаля, Каземиро, Эдегора, Азара. Надолго вылетел Вальверде − ключевой игрок в прессинге «Реала» прошлого сезона.
Летом «Реал» освежил состав только возвратом Эдегора. Понятно, что трансферные планы были скорректированы обстоятельствами, но подобное молчание − риск со спортивной точки зрения, учитывая несколько очевидно проседающих позиций. Первая часть этого сезона указала на них. Если не ошибаюсь, в последний раз «Реал» оставлял все как есть, не освежая состав, после чемпионского сезона-2011/12 – следующий команда провалила.
Больнее всего травмы ударили по обороне, в частности по опорной зоне команды – это сказывается и на среднем блоке, и на переходах в оборону. Проблему правых защитников практически безболезненно закрыл универсальный Васкес, а вот Каземиро и агрессивно играющего между линиями Рамоса заменить оказалось некем.
Варан – элитный защитник, один из лучших игроков «Реала» прошлого сезона. Но играет на сильных качествах и недостаточно гибок при необходимости перестроиться. В итоге все три ЦЗ играют реактивно – за счет чтения эпизода в полупозиции между своей зоной и пространством за спиной проактивного партнера. С Каземиро в составе это не так бросается в глаза, но и он нестабилен, а второго игрока его качеств у «Реала» просто нет.
В любом случае разговоры о возможном увольнении Зидана не обоснованы. Из текущей ситуации вряд ли кто-то смог бы выжать значительно больше, а Зидан не раз доказывал свою компетентность и хотя бы за это заслуживает времени».
А почему упал "Интер"?..
Что вы придумываете Реалу силу и какую-то вариативность. Реал очень слабая команда и арбитры всегда им помогают! В конце прошлого сезона все что делали арбитры, это убивали Барсу и не видели пенальти в ворота Реала. А также придумывали для Реала пенальти там, где их не было!