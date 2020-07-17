Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки

В молодости Беттони вытащил Зидана на дискотеку (вместе нарушили режим) – так Зидан познакомился с будущей женой

Зидан родился в Марселе, но в родной клуб не попал – вместо этого поездил по малоизвестным академиям и подписал контракт с «Канном». Там он и встретил Давида Беттони.

Беттони был тихим застенчивым юношей, который даже в молодежке почти всегда сидел на скамейке. Зидан, наоборот, дерзил и стремился в основу. Два противоположных характера идеально сошлись, когда Зидан влез в проблему.

Между Каннами и Марселем полтора часах езды на автобусе. Но тренер из молодежки запрещал Зидану каждые выходные ездить домой. Зидан очень расстраивался – часто со слезами. В такие моменты Беттони, который жил рядом на базе, его утешал.

«Зидан был очень ранимым. Я же просто говорил, что все нормально и очень скоро он увидит семью»

Однажды после победного матча оба нарушили режим и сбежали на дискотеку (по инициативе тихони Беттони). Там они познакомились с двумя девушками. У Беттони с первой ничего не сложилось, зато Зидан зависал со второй весь вечер через два года женился.