- Давид Беттони
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Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки
После последней победы в ЛЧ Зидан сказал: «Я бы не сделал все это без команды». В штабе Зидана работают пять человек, а главный среди них – Давид Беттони.
Беттони знаком с Зиданом более 20 лет и ведет его через всю жизнь: от первой игровой карьеры в «Канне» и первых трофеев в «Реале» до важнейших событий личной жизни.
В молодости Беттони вытащил Зидана на дискотеку (вместе нарушили режим) – так Зидан познакомился с будущей женой
Зидан родился в Марселе, но в родной клуб не попал – вместо этого поездил по малоизвестным академиям и подписал контракт с «Канном». Там он и встретил Давида Беттони.
Беттони был тихим застенчивым юношей, который даже в молодежке почти всегда сидел на скамейке. Зидан, наоборот, дерзил и стремился в основу. Два противоположных характера идеально сошлись, когда Зидан влез в проблему.
Между Каннами и Марселем полтора часах езды на автобусе. Но тренер из молодежки запрещал Зидану каждые выходные ездить домой. Зидан очень расстраивался – часто со слезами. В такие моменты Беттони, который жил рядом на базе, его утешал.
«Зидан был очень ранимым. Я же просто говорил, что все нормально и очень скоро он увидит семью»
Однажды после победного матча оба нарушили режим и сбежали на дискотеку (по инициативе тихони Беттони). Там они познакомились с двумя девушками. У Беттони с первой ничего не сложилось, зато Зидан зависал со второй весь вечер через два года женился.
Зидан уехал в «Бордо», после – дорос до «Ювентуса». С момента отъезда из «Канна» прошло четыре года, но он все это время общался с Беттони. У того карьера не шла: в «Канне» мешали травмы, а аренды в малоизвестные клубы не вдохновляли. Когда Зидан позвонил и сказал, что уезжает в «Юве», Беттони тоже засуетился в сторону Италии. В итоге нашел вариант в «Авеццано».
Турин и Авеццано – это более 700 км и почти 7,5 часов езды. Но Беттони приезжал к Зидану каждую неделю. У Беттони были итальянские корни и язык: он помогал семье Зидана обжиться в Италии: учил итальянскому (чаще всего в разговорах по телефону), показывал достопримечательности, вместе ездил на прогулки в Рим и Милан.
Через год Беттони перешел в «Алессандрию» и сократил дорогу до Турина до полутора часов. Друзья стали видеться чаще. В 1998-м Зидан захотел сделать сюрприз другу на Рождество – собрался и вместе с женой поехал домой к Беттони, не предупредив его заранее. Зидан застал его на пороге дома: «Как хорошо, что ты приехал рано. Ровно через час меня ждал поезд в Турин».
Беттони приехал в «Реал» без лицензии и номинально стал экипировщиком. Президент злился
После игровой карьеры Беттони был скаутом в «Каннах» и в сборной Франции U-19. Параллельно он подрабатывал на «Кастилью», где уже тренировал Зидан – для нее Беттони искал молодых французов. За время такого сотрудничества он привел в «Реал» трех людей.
Переход в основу «Реала» случился так:
«Зидан позвонил мне 1 января 2016-го и предложил место помощника в «Реале». Я очень удивился и испугался, но Зизу сказал: «Спокойно, мы справимся вместе – как всегда». Я знал, что так все и будет, и я даже был уверен, потому что у меня уже был опыт работы в футболе после завершения игровой карьеры. Но этот вызов все равно пугал».
У Беттони не было нужной лицензии для работы с основой. Пока Беттони получал ее, «Реал» заявил его как менеджера по экипировке. По регламенту все это время Беттони не мог выходить в техническую зону. Он просто сидел на скамейке, иногда подсказывая что-то Зидану.
Несоответствие очень бесило президента Флорентино Переса. Изначально он продавливал в ассистенты кандидатуру Солари (вы помните его, как недолгого главного тренера между двумя сроками Зидана), но Зидан отказывался. Как только Зидан стал главным, он сразу же пригласил Беттони и стер должность «ассистент». Теперь внутри команды Беттони называют «первым» тренером.
Сейчас Беттони ведет все тренировки основы «Реала»: Зидан дает указания, а Беттони наблюдает за ходом работы. Но его главная задача в «Реале» – мониторинг французского рынка. За последние годы в Мадрид из Лиги 1 приехали Ареоля и Ферлан Менди – оба трансфера вел лично Беттони. Дальше «Реал» наверняка поборется за Мбаппе – здесь тоже подключится он
Несколько цитат Беттони про «Реал» и Зидана:
• «Я никогда не задумывался о самостоятельной работе. Мне нравится помогать Зидану. Мне нравится наблюдать за игроками, но не руководить ими во время матчей. Для меня это очень сложно и энергозатратно».
• «Зидан – это лучшее, что случалось с «Реалом» в этом веке».
• «Мой любимый игрок за все время, что я работал в «Реале» – Лука Модрич. Самый умный футболист, что я когда-либо встречал».
• «Каким будет «Реал» через 5 лет? [интервью от марта-2018]. Не знаю, но я надеюсь, что Зидан все еще будет здесь».