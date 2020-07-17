Куртуа выиграл Примеру за два клуба из Мадрида. До него так смог только один игрок

UPD . Журналист Педро Мартин написал в твиттере , что Куртуа – второй такой игрок. Первым был Перес-Пайя еще в 50-е.

Bleacher Reporter первым отметил необычное достижение Куртуа по трофеям в Мадриде. В этом городе он взял чемпионство за «Атлетико» и «Реал». Такой результат можно было спрогнозировать: Тибо Куртуа играл в карьере за четыре клуба, итог всегда один – победа в чемпионате.

🇧🇪 «Генк», 2010/11.

🇪🇸 «Атлетико», 2013/14.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси», 2014/15, 2016/17.

🇪🇸 «Реал», 2019/20.

В «Атлетико» Куртуа оказался в 2011 году. Тогда он уже принадлежал «Челси», но в итоге уехал в аренду сразу на три сезона. Поднял трансферную стоимость до 25 миллионов евро и влюбился в Мадрид. «Я принадлежу «Челси», но «Атлетико» – самый важный клуб в моей жизни. Я получил чемпионское звание и престиж в такие короткие сроки», – вспоминал тогда Куртуа.

В 2020-м у Куртуа совсем другие будни. Сейчас он идет на рекорд Франсиско Буйо по сухим матчам за сезон. У Куртуа 18 сухих матчей и две игры подряд с пропущенными мячами («Гранада», «Вильярреал»). У Буйо в «Реале» было 19 игр без пропущенных голов в сезоне-1986/87. «Реалу» осталось отыграть один матч с «Леганесом».

Куртуа прогнозировал: если Примера возобновится на все туры, то «Реал» возьмет титул. Теперь он поделился эмоциями от чемпионства: «Вернувшись после паузы, после двух беспокойных месяцев, мы выиграли десять матчей подряд. Я был уверен в команде, уверен, что сможем победить. Хотя многие люди из Каталонии писали мне, затыкали».