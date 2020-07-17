До смены тренера «Барса» лидировала в Примере. После – досрочно проиграла чемпионство

«Барселона» уволила Эрнесто Вальверде 14 января. На тот момент команда лидировала в Примере: имела 40 очков, делила первую строчку с «Реалом», но была выше по дополнительным показателям. На место Вальверде клуб взял Кике Сетьена. Вся борьба за чемпионство была уже при нем. При нем же и получился весь отрыв «Реала».

«Барса» при Сетьене в Примере:

✔️ 18 матчей, 12 побед.

⭕️ Три ничьи: «Севилья», «Сельта», «Атлетико»

❌ Три поражения: «Валенсия», «Реал», «Осасуна».

«Конечно, в следующем сезоне я снова вижу себя тренером «Барселоны», – сказал Сетьен перед игрой с «Осасуной» (1:2).

37-й тур сложился для его «Барселоны» максимально неудачно. «Барса» проиграла домашний матч впервые с 2018-го, «Реал» победил «Вильярреал» в параллельной игре и стал чемпионом. К последнему туру разрыв вырос до семи очков. Кого обвиняют фанаты? Конечно, Сетьена.

Теперь болельщики унижают «Барсу» мемами с радостным Вальверде: