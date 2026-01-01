Кике Сетьен

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Президент «Барселоны» сказал, что Сетьен уволен
#Кике Сетьен
Футбол
Перед назначением в «Барселону» Сетьен почти уехал в Египет
#Кике Сетьен
Футбол
«Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!» – эмоции нового тренера «Барселоны»
#Кике Сетьен
Футбол
«Барселона» уволила Вальверде и назначила Сетьена. Клуб идет на первом месте в Примере
#Эрнесто Вальверде
Все новости
Материалы
Провинциал, который пришел к непослушным и конфликтным звездам. Сетьен был обречен
#Кике Сетьен
Ежегодный вынос «Барселоны» из ЛЧ – традиция. Три тренера – четыре провалища
#Барселона
До смены тренера «Барса» лидировала в Примере. После – досрочно проиграла чемпионство
#Кике Сетьен
Новый тренер «Барселоны» работал в Экваториальной Гвинее. Насмотрелся на разруху и не получил никаких денег
#Кике Сетьен
Все материалы