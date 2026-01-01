Кике Сетьен

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Футбол
Президент «Барселоны» сказал, что Сетьен уволен
#Кике Сетьен
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Футбол
Перед назначением в «Барселону» Сетьен почти уехал в Египет
#Кике Сетьен
Футбол
«Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!» – эмоции нового тренера «Барселоны»
#Кике Сетьен
Футбол
«Барселона» уволила Вальверде и назначила Сетьена. Клуб идет на первом месте в Примере
#Эрнесто Вальверде