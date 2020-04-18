Перед назначением в «Барселону» Сетьен почти уехал в Египет

«За несколько дней до звонка из «Барселоны» я собирался отправиться на тренерскую работу в Египет. Я бы тренировал «Барселону» даже бесплатно. Ну, может, не бесплатно, но практически в любых обстоятельствах», – рассказал Сетьен.

Напоминаем: Сетьен сменил в «Барселоне» Эрнесто Вальверде. Перед этим на тренерскую роль планировался Хави, но он отказался.