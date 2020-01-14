Новый тренер «Барселоны» работал в Экваториальной Гвинее. Насмотрелся на разруху и не получил никаких денег

Пик успеха случился в 2015-м. Экваториальная Гвинея приняла КАН взамен Марокко (отказ из-за риска распространения вируса Эболы) и заняла на том турнире четвертое место.

Все это было уже без Сетьена, который вернулся из Африки очень быстро и очень грустно. Более подробно он рассказал об этом не сразу, а за день до товарищеского матча в 2013 году – Экваториальная Гвинея принимала Испанию и проиграла 1:2. Сетьен был удивлен самому факту проведения: «Это необъяснимо, возможно, это все из-за политики. С другой стороны, сколько радости это доставит местным людям».

А вот что он рассказывал про времена своей работы:

«Тогда у меня не было работы, и они выкатили мне предложение. Их идеи казались очень ясными и долгосрочными. Мы отсматривали много игроков, много матчей, я верил в этот проект. Ну, или хотел в него верить. Но потом я понял, что серьезных намерений подписать со мной контракт нет. Однажды я встретился с президентом местной Федерации, но на этом все. В одной из поездок я просидел в отеле три дня, ко мне никто не пришел. Это было решающим моментом».