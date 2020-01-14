Новый тренер «Барселоны» работал в Экваториальной Гвинее. Насмотрелся на разруху и не получил никаких денег
Кике Сетьен – новый тренер «Барселоны». Вокруг много историй о том, как он:
- восхищался Месси и хвалил фанатов «Бетиса», которые ему аплодировали;
- просил у Бускетса футболку, а дома повесил майку игрока «Реала» Модрича;
- стал единственным, кто обыграл «Барсу» Вальверде на «Камп Ноу» – 4:3 с «Бетисом»;
- играл в шахматы с Каспаровым, Крамником и Карякиным и вообще очень любит эту игру.
Но про Сетьена есть еще одна история, о которой не так хорошо известно.
В 2006-м Сетьен на три месяца возглавил сборную Экваториальной Гвинеи.
Экваториальная Гвинея – это бывшая испанская колония в западе Африки. Она получила право на совместное с Габоном проведение Кубка Африки-2012, и под это событие за шесть лет до хотела вырастить сильное поколение футболистов. Потому что раньше страна вообще никогда не играла на крупных турнирах.
Президент испанского «Логроньеса» Хуан Ортелано подписал соглашение о сотрудничестве и помощи при подготовке африканских игроков. Сетьену и его коллегам предстояло отсмотреть около 200 тысяч игроков младше 15 лет (как заявлялось, в поисках нового Это’О). Лучших из них забирали на тренировки с резервом «Логроньеса».
Проект включал также и строительство новой инфраструктуры, и доведение сборной до уровня борьбы за выход на Кубок Африки раньше 2012 года. Плюс борьба за место на чемпионате мира-2010. С ЧМ ничего не вышло – Гвинея не прошла даже первый групповой этап в квалификации с одной победой в шести матчах. Зато на КАН-2012 вышла из группы и в четвертьфинале проиграла будущему финалисту Кот-д’Ивуару.
Пик успеха случился в 2015-м. Экваториальная Гвинея приняла КАН взамен Марокко (отказ из-за риска распространения вируса Эболы) и заняла на том турнире четвертое место.
Все это было уже без Сетьена, который вернулся из Африки очень быстро и очень грустно. Более подробно он рассказал об этом не сразу, а за день до товарищеского матча в 2013 году – Экваториальная Гвинея принимала Испанию и проиграла 1:2. Сетьен был удивлен самому факту проведения: «Это необъяснимо, возможно, это все из-за политики. С другой стороны, сколько радости это доставит местным людям».
А вот что он рассказывал про времена своей работы:
«Тогда у меня не было работы, и они выкатили мне предложение. Их идеи казались очень ясными и долгосрочными. Мы отсматривали много игроков, много матчей, я верил в этот проект. Ну, или хотел в него верить. Но потом я понял, что серьезных намерений подписать со мной контракт нет. Однажды я встретился с президентом местной Федерации, но на этом все. В одной из поездок я просидел в отеле три дня, ко мне никто не пришел. Это было решающим моментом».
Почему он вообще согласился на эксперимент?
«Не знаю, были ли разумные доводы за такой шаг. Но тогда у меня не было работы. Я поехал туда и увидел депрессивную и печальную страну с очень слабой инфраструктурой, людей в трудном положении с болезнями и нежеланием общаться.
В первую поездку мы отправились с фотографом из издания AS, ездили по самым бедным районам страны, и это очень трудно забыть. Там были дети, которые играли босиком на улицах дырявыми мячами, но они не придавали этому значения, у них была страсть. Для таких как они обязательно нужно было что-то сделать
Я знал, что в Экваториальной Гвинее обязан быть терпеливым. Но я также понял, что и терпение имеет свои границы».
В Африке он ничего не заработал.
«Я ехал туда как тренер. С надеждой разработать проект, который поможет что-то дать африканскому футболу. В реальности было невозможно даже начать. И я даже не смог заработать никаких денег.
У меня не было никакого миссионерского чувства, я не был похож на миссионера и не думал об этом. Ездил заработать, ведь нужно было работать, чтобы прожить. Моя жизнь в Гвинее, отель, еда – все это стоило денег. Федерации Экваториальной Гвинеи не заплатила ничего».
С тех пор сборная Экваториальной Гвинеи сменила больше десяти тренеров. В 2013-м, когда Сетьен вспоминал об Африке, Гвинею возглавлял испанец Андони Гойкоэчеа. Его уволили за несколько недель до старта КАН-2015. Из-за поражений в подготовительных матчах от малоизвестных клубов Португалии.
Гойкоэчеа с тех пор перестал тренировать, а карьера Сетьена развивалась – в 2015-м возглавил «Лас-Пальмас», дальше был «Бетис». Теперь – «Барселона».