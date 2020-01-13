Неудобные вопросы «Барселоне». Почему Вальверде увольняют сейчас? Зачем его вообще брали? Что за истерия вокруг?

Почему тренер «Барселоны» – именно Вальверде?

«У Вальверде есть способности, рассудительность, знания и опыт. Он доверяет молодым игрокам и полностью соответствует стилю «Барселоны». Он усердный работник и доверяет технологиям в тренировках и матчах», – объяснил назначение президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

Вальверде – хороший тренер, с этим никто не спорит. С другой стороны, результаты с тем же «Атлетиком» – да, хорошие, но не выдающиеся. Да и со стилем тут большой вопрос – Вальверде уж куда более прагматичный тренер, чем многие его предшественники. И суператакующими его командами никогда не были. Не было ли ощущения, что для топ-клуба выбран тренер-середняк?

Почему при нем так много тратили, но почти никто из новичков не закрепился?

За 2,5 сезона на трансферы вывалено более 750 миллионов евро. От этих цифр можно сойти с ума. Но лучше вспомнить, что стало с наиболее топовыми приобретениями.

Коутиньо – не заиграл, теперь не знают, как избавиться;

Дембеле – сплошная проблема;

Паулиньо – поиграл и уехал;

Семеду – желаемого эффекта нет, готовы продавать;

Деулофеу – уже давно отправлен в АПЛ;

Мина – туда же, в АПЛ;

Малком – будущий герой Санкт-Петербурга (но это не точно);

Лангле – восторгов не так много, но хотя бы не провал;

Артур – хороший трансфер;

Видаль – помогает редко;

Гризманн – пока нормально, но оценивать рано;

Де Йонг – оценивать рано даже со словом «нормально».

Факт в том, что сейчас кроме трансфера Артура и, ладно, Гризманна, очень хорошими остальные покупки не назвать вообще. В основном тут большие денежные провалы вроде Коутиньо, Дембеле и Малкома. Уж конечно, это вопрос и к Вальверде тоже.