Эрнесто Вальверде
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#Эрнесто Вальверде #Футбол #Примера #Барселона

Неудобные вопросы «Барселоне». Почему Вальверде увольняют сейчас? Зачем его вообще брали? Что за истерия вокруг?

13 января, 21:59
Михаил Морозов

Эрнесто Вальверде увольняют из «Барселоны». Отставка порождает массу вопросов, часть из которых уместно задавалась еще раньше.

dpa / Global Look Press

Почему тренер «Барселоны» – именно Вальверде?

«У Вальверде есть способности, рассудительность, знания и опыт. Он доверяет молодым игрокам и полностью соответствует стилю «Барселоны». Он усердный работник и доверяет технологиям в тренировках и матчах», – объяснил назначение президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

Вальверде – хороший тренер, с этим никто не спорит. С другой стороны, результаты с тем же «Атлетиком» – да, хорошие, но не выдающиеся. Да и со стилем тут большой вопрос – Вальверде уж куда более прагматичный тренер, чем многие его предшественники. И суператакующими его командами никогда не были. Не было ли ощущения, что для топ-клуба выбран тренер-середняк?

Почему при нем так много тратили, но почти никто из новичков не закрепился?

За 2,5 сезона на трансферы вывалено более 750 миллионов евро. От этих цифр можно сойти с ума. Но лучше вспомнить, что стало с наиболее топовыми приобретениями.

  • Коутиньо – не заиграл, теперь не знают, как избавиться;
  • Дембеле – сплошная проблема;
  • Паулиньо – поиграл и уехал;
  • Семеду – желаемого эффекта нет, готовы продавать;
  • Деулофеу – уже давно отправлен в АПЛ;
  • Мина – туда же, в АПЛ;
  • Малком – будущий герой Санкт-Петербурга (но это не точно);
  • Лангле – восторгов не так много, но хотя бы не провал;
  • Артур – хороший трансфер;
  • Видаль – помогает редко;
  • Гризманн – пока нормально, но оценивать рано;
  • Де Йонг – оценивать рано даже со словом «нормально».

Факт в том, что сейчас кроме трансфера Артура и, ладно, Гризманна, очень хорошими остальные покупки не назвать вообще. В основном тут большие денежные провалы вроде Коутиньо, Дембеле и Малкома. Уж конечно, это вопрос и к Вальверде тоже.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Почему его не выгнали после унижения в Риме?

В четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18 «Барселоне» достался не самый страшный соперник. В первом матче результат каталонцы сделали хороший задел – 4:1, хотя Вальверде признал, что счет 3:0 бы его устроил больше.

Зато 3:0 устроил «Рому», которая шумно выбила «Барселону» из того плей-офф ЛЧ. «Это был матч, в котором мы не смогли показать нашу игру, и наши соперники были агрессивнее». Вальверде много сыпал банальностями про то, что впереди у клуба еще два турнира – чемпионат и Кубок. Но так «Барсу» не вышибали из еврокубка со времен итоговых 0:7 за два матча с «Баварией».

Ладно, можно на первый раз простить. Но почему не выгнали после Ливерпуля?

Теперь это уже полуфинал, а в финале далеко не гранд – симпатичный «Аякс» или загадочный «Тоттенхэм». До финала оставалось всего 90 минут после того, как «Барселона» побила 3:0 «Ливерпуль» на «Камп Ноу».

«В прошлом сезоне мы вылетели в четвертьфинале, имея преимущество в три гола. Так что интрига еще жива», – рассуждал Вальверде после игры и был абсолютно прав. 0:4, и с ним «Барса» второй раз оглушительно вылетела из ЛЧ. До чего же несолидно устраивать такое в двух подряд сезонах.

«Он – тренер, который нам нужен. Мы очень довольны им», – заявил через пару недель Бартомеу. Ок, вопросов нет.

www.imago-images.de / Global Look Press

То есть вы выгоняете его сейчас, когда в самом разгаре борьба за три трофея?

Что такое «Барселона» в нынешнем сезоне:

  • Несложная квалификация из непростой группы с «Боруссией» и «Интером» в ЛЧ, но при этом домашние 0:0 со «Славией»;
  • Слабенькие по игре матчи с серьезно уступающими в классе соперниками вроде «Атлетика», «Гранады» и «Леванте» (проиграли все три), «Эспаньолом» (ничья), «Вильярреалом» (победа, но могли ее не удержать), «Леганесом» (победа, но невнятная, даже по ударам еле-еле превзошли);
  • Косячищи тер Штегена (минимум три – просто недопустимых), голевые ошибки Фирпо, Пике, Видаля и даже Гризманна;
  • Унылейший матч с «Реалом»;
  • Худший результат за 11 лет после первого круга – всего 40 очков.

А теперь – что такое «Барселона» чисто по результатам без всяких эмоций:

Да, 40 очков. И что? «Барселона» делит первое место с «Реалом» в чемпионате Испании. Еще целый круг на чемпионские разборки.

Кубок Испании «Барса» еще не проиграла. Хотя бы по той причине, что она там пока не играла вообще в этом сезоне. Все матчи впереди.

«Барселона» играет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Причем соперник мог быть и потяжелее, скажем, «Челси». Но сыграет «Барса» с «Наполи», откуда уволили Анчелотти и пригласили совершенно не топового Гаттузо, а клуб укатился на 11-е место в чемпионате, и в каждом матче самые разные люди регулярно раздаривают голы соперникам. Клиент как раз для «Барсы».

В общем, три турнира, в которых надо хорошо поработать и в которых стартовая позиция у «Барселоны» вполне хорошая и удобная. Зачем сейчас команде встряска, если у нее и так нет заметных провалов, а весь сезон – в разгаре?

dpa / Global Look Press

Ну, хорошо, решили уволить. Но зачем надо звать Хави?

К футбольному интеллекту Хави – никаких вопросов. Это суперзвезда космического масштаба, и один из самых гениальных игроков в истории.

Но неужели неясно, что столь раннее назначение Хави – это риск и самим провалиться и втоптать легенду в грязь ужасными поражениями и кошмарными вылетами. По той простой причине, что у Хави вообще нет никакого тренерского опыта. В Катаре он тренирует «Аль-Садд» – действующего чемпиона страны, который уже круто отстал от лидера, проиграл четыре матча из 11 и пропускает примерно столько же, сколько аутсайдеры.

Безусловно, есть примеры Гвардиолы и Зидана, но, во-первых, это единичные случаи, во-вторых, они хоть какое-то время поработали в резервах, Пеп – год, Зизу – полтора. Гораздо чаще выходит ровно так, как получилось у Сантьяго Солари, который за несколько месяцев так напозорился с «Реалом», что этого ужаса хватило бы на два-три сезона.

По слухам, Хави отказался возглавлять клуб сейчас. Очевидно, спас себя сам.

Что вообще за истеричное решение в ситуации, когда еще ничего не провалено?

Для современной «Барселоны» – крайне нетипично менять тренера посреди сезона. Да, в 2013-м Жорди Роура был вынужден подменять больного Тито Виланову, но это абсолютно другой случай. До этого пожарная ситуация была очень давно – в 2003-м уволили Луи ван Гаала, когда «Барса» рухнула на 12-е место, позвали Радомира Антича на полгода, и клуб финишировал шестым.

Еще до этого – пример только из 1987-го, в сентябре уволили Венейблса и позвали Арагонеса. Стиль «Барселоны» – терпеливо дожидаться конца сезона и вдумчиво принимать меры. Сейчас – совершенно непонятно, что вообще происходит. Клуб идет на первом месте и проиграл пока лишь странного формата Суперкубок, а тренеру лихорадочно ищут замену.

Либо мы не знаем чего-то сенсационного и очень неожиданного, либо «Барсу» захватила истерия. Оба – так себе варианты для клуба.

Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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