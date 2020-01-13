Неудобные вопросы «Барселоне». Почему Вальверде увольняют сейчас? Зачем его вообще брали? Что за истерия вокруг?
Эрнесто Вальверде увольняют из «Барселоны». Отставка порождает массу вопросов, часть из которых уместно задавалась еще раньше.
Почему тренер «Барселоны» – именно Вальверде?
«У Вальверде есть способности, рассудительность, знания и опыт. Он доверяет молодым игрокам и полностью соответствует стилю «Барселоны». Он усердный работник и доверяет технологиям в тренировках и матчах», – объяснил назначение президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.
Вальверде – хороший тренер, с этим никто не спорит. С другой стороны, результаты с тем же «Атлетиком» – да, хорошие, но не выдающиеся. Да и со стилем тут большой вопрос – Вальверде уж куда более прагматичный тренер, чем многие его предшественники. И суператакующими его командами никогда не были. Не было ли ощущения, что для топ-клуба выбран тренер-середняк?
Почему при нем так много тратили, но почти никто из новичков не закрепился?
За 2,5 сезона на трансферы вывалено более 750 миллионов евро. От этих цифр можно сойти с ума. Но лучше вспомнить, что стало с наиболее топовыми приобретениями.
- Коутиньо – не заиграл, теперь не знают, как избавиться;
- Дембеле – сплошная проблема;
- Паулиньо – поиграл и уехал;
- Семеду – желаемого эффекта нет, готовы продавать;
- Деулофеу – уже давно отправлен в АПЛ;
- Мина – туда же, в АПЛ;
- Малком – будущий герой Санкт-Петербурга (но это не точно);
- Лангле – восторгов не так много, но хотя бы не провал;
- Артур – хороший трансфер;
- Видаль – помогает редко;
- Гризманн – пока нормально, но оценивать рано;
- Де Йонг – оценивать рано даже со словом «нормально».
Факт в том, что сейчас кроме трансфера Артура и, ладно, Гризманна, очень хорошими остальные покупки не назвать вообще. В основном тут большие денежные провалы вроде Коутиньо, Дембеле и Малкома. Уж конечно, это вопрос и к Вальверде тоже.
Почему его не выгнали после унижения в Риме?
В четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18 «Барселоне» достался не самый страшный соперник. В первом матче результат каталонцы сделали хороший задел – 4:1, хотя Вальверде признал, что счет 3:0 бы его устроил больше.
Зато 3:0 устроил «Рому», которая шумно выбила «Барселону» из того плей-офф ЛЧ. «Это был матч, в котором мы не смогли показать нашу игру, и наши соперники были агрессивнее». Вальверде много сыпал банальностями про то, что впереди у клуба еще два турнира – чемпионат и Кубок. Но так «Барсу» не вышибали из еврокубка со времен итоговых 0:7 за два матча с «Баварией».
Ладно, можно на первый раз простить. Но почему не выгнали после Ливерпуля?
Теперь это уже полуфинал, а в финале далеко не гранд – симпатичный «Аякс» или загадочный «Тоттенхэм». До финала оставалось всего 90 минут после того, как «Барселона» побила 3:0 «Ливерпуль» на «Камп Ноу».
«В прошлом сезоне мы вылетели в четвертьфинале, имея преимущество в три гола. Так что интрига еще жива», – рассуждал Вальверде после игры и был абсолютно прав. 0:4, и с ним «Барса» второй раз оглушительно вылетела из ЛЧ. До чего же несолидно устраивать такое в двух подряд сезонах.
«Он – тренер, который нам нужен. Мы очень довольны им», – заявил через пару недель Бартомеу. Ок, вопросов нет.
То есть вы выгоняете его сейчас, когда в самом разгаре борьба за три трофея?
Что такое «Барселона» в нынешнем сезоне:
- Несложная квалификация из непростой группы с «Боруссией» и «Интером» в ЛЧ, но при этом домашние 0:0 со «Славией»;
- Слабенькие по игре матчи с серьезно уступающими в классе соперниками вроде «Атлетика», «Гранады» и «Леванте» (проиграли все три), «Эспаньолом» (ничья), «Вильярреалом» (победа, но могли ее не удержать), «Леганесом» (победа, но невнятная, даже по ударам еле-еле превзошли);
- Косячищи тер Штегена (минимум три – просто недопустимых), голевые ошибки Фирпо, Пике, Видаля и даже Гризманна;
- Унылейший матч с «Реалом»;
- Худший результат за 11 лет после первого круга – всего 40 очков.
А теперь – что такое «Барселона» чисто по результатам без всяких эмоций:
• Да, 40 очков. И что? «Барселона» делит первое место с «Реалом» в чемпионате Испании. Еще целый круг на чемпионские разборки.
• Кубок Испании «Барса» еще не проиграла. Хотя бы по той причине, что она там пока не играла вообще в этом сезоне. Все матчи впереди.
• «Барселона» играет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Причем соперник мог быть и потяжелее, скажем, «Челси». Но сыграет «Барса» с «Наполи», откуда уволили Анчелотти и пригласили совершенно не топового Гаттузо, а клуб укатился на 11-е место в чемпионате, и в каждом матче самые разные люди регулярно раздаривают голы соперникам. Клиент как раз для «Барсы».
В общем, три турнира, в которых надо хорошо поработать и в которых стартовая позиция у «Барселоны» вполне хорошая и удобная. Зачем сейчас команде встряска, если у нее и так нет заметных провалов, а весь сезон – в разгаре?
Ну, хорошо, решили уволить. Но зачем надо звать Хави?
К футбольному интеллекту Хави – никаких вопросов. Это суперзвезда космического масштаба, и один из самых гениальных игроков в истории.
Но неужели неясно, что столь раннее назначение Хави – это риск и самим провалиться и втоптать легенду в грязь ужасными поражениями и кошмарными вылетами. По той простой причине, что у Хави вообще нет никакого тренерского опыта. В Катаре он тренирует «Аль-Садд» – действующего чемпиона страны, который уже круто отстал от лидера, проиграл четыре матча из 11 и пропускает примерно столько же, сколько аутсайдеры.
Безусловно, есть примеры Гвардиолы и Зидана, но, во-первых, это единичные случаи, во-вторых, они хоть какое-то время поработали в резервах, Пеп – год, Зизу – полтора. Гораздо чаще выходит ровно так, как получилось у Сантьяго Солари, который за несколько месяцев так напозорился с «Реалом», что этого ужаса хватило бы на два-три сезона.
По слухам, Хави отказался возглавлять клуб сейчас. Очевидно, спас себя сам.
Что вообще за истеричное решение в ситуации, когда еще ничего не провалено?
Для современной «Барселоны» – крайне нетипично менять тренера посреди сезона. Да, в 2013-м Жорди Роура был вынужден подменять больного Тито Виланову, но это абсолютно другой случай. До этого пожарная ситуация была очень давно – в 2003-м уволили Луи ван Гаала, когда «Барса» рухнула на 12-е место, позвали Радомира Антича на полгода, и клуб финишировал шестым.
Еще до этого – пример только из 1987-го, в сентябре уволили Венейблса и позвали Арагонеса. Стиль «Барселоны» – терпеливо дожидаться конца сезона и вдумчиво принимать меры. Сейчас – совершенно непонятно, что вообще происходит. Клуб идет на первом месте и проиграл пока лишь странного формата Суперкубок, а тренеру лихорадочно ищут замену.
Либо мы не знаем чего-то сенсационного и очень неожиданного, либо «Барсу» захватила истерия. Оба – так себе варианты для клуба.