Фаны «Барсы» заспамили твиттер Трампа сообщениями «Вальверде – иранский шпион». Негодуют после дерби

2:2, в чем же причины такой злобы?

• «Барселона» играла против худшей команды Испании – «Эспаньол» до этой игры шел последним с десятью очками.

• «Барса» вела 2:1, но из-за удаления де Йонга за 15 минут до конца не удержала победу. Счет сравнял китайский легионер У Лэй.

• В четырех последних матчах «Барселона» трижды теряла очки. В играх с «Реалом Сосьедад», «Реалом», «Алавесом» и «Эспаньолом» она победила только «Алавес».

• «Барса» впервые за последние 11 лет набрала так мало очков после первого круга – всего 40. Последний раз так было в сезоне-2007/08 – те же 40, и тогда «Барселона» проиграла чемпионат «Реалу», отстав от него на 18 очков.

«Когда ты сравниваешь в конце, то зарабатываешь одно очко, а когда упускаешь преимущество – теряешь два. Мы старались победить, но затем остались вдесятером, и они сравняли счет», – говорил после игры Вальверде. Фанаты такую философию не оценили.