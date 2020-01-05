Фаны «Барсы» заспамили твиттер Трампа сообщениями «Вальверде – иранский шпион». Негодуют после дерби
Главное спортивное-политическое событие последних дней – отказ сборной США проводить январские сборы в Катаре. Причина – недостаточная безопасность в регионе.
3 января после ракетного удара был убит генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Приказ о его уничтожении отдавал президент США Дональд Трамп.
Чемпионат Испании возобновился после двухнедельного перерыва, в дерби «Эспаньола» и «Барселоны» – ничья 2:2. Потеря очков разозлила фанатов «Барсы», и те принялись писать в твиттер Трампу. Сообщения были примерно одинаковыми. В них фаны утверждали, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде – иранский шпион и обратились с просьбой принять меры, чтобы очистить планету.
2:2, в чем же причины такой злобы?
• «Барселона» играла против худшей команды Испании – «Эспаньол» до этой игры шел последним с десятью очками.
• «Барса» вела 2:1, но из-за удаления де Йонга за 15 минут до конца не удержала победу. Счет сравнял китайский легионер У Лэй.
• В четырех последних матчах «Барселона» трижды теряла очки. В играх с «Реалом Сосьедад», «Реалом», «Алавесом» и «Эспаньолом» она победила только «Алавес».
• «Барса» впервые за последние 11 лет набрала так мало очков после первого круга – всего 40. Последний раз так было в сезоне-2007/08 – те же 40, и тогда «Барселона» проиграла чемпионат «Реалу», отстав от него на 18 очков.
«Когда ты сравниваешь в конце, то зарабатываешь одно очко, а когда упускаешь преимущество – теряешь два. Мы старались победить, но затем остались вдесятером, и они сравняли счет», – говорил после игры Вальверде. Фанаты такую философию не оценили.