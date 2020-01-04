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#политика #Футбол #США #Суперкубок Испании

Смерть иранского генерала повлияла на футбол. Сборная США перенесла сбор, под вопросом проведение Суперкубка Испании

04.01.2020 19:05
Александр Плеханов

Политическая ситуация на Ближнем Востоке теперь прямо влияет на футбол. На официальном сайте Федерации футбола США опубликовано заявление по поводу январских сборов мужской сборной. На сборную с таким решением никто не давил, но его приняли в целях безопасности:

«В связи с развивающейся ситуацией в регионе, американский футбольный союз решил отложить поездку в Катар для запланированного на январь сбора мужской сборной. Мы работаем над альтернативными вариантами в рамках подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой 1 февраля в спортивном парке Dignity Health в Калифорнии.

Мы договариваемся с Футбольной ассоциацией Катара по поиску новых возможностей для нашей команды, чтобы испытать удобства мирового класса и гостеприимство Катара». Журналист LA Times Кевин Бакстер первым сообщил, что новым местом сборов мужской сборной станет Флорида. В прошлом году там уже проходили два сбора мужской сборной.

Официальный сайт Зальцбурга

Из-за перемен в планах слетает уже анонсированный матч США против «Зальцбурга» в Дохе. На сайте австрийского клуба игра до сих пор вписана на 18 января – за неделю до игры «Зальцбурга» и «Зенита» в том же месте. Напоминаем: в 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира. Поэтому сейчас сборные и клубы активно осваивают местную инфраструктуру.

LA Times пишет, что неопределенность в ситуации на Ближнем Востоке может повлиять и на выездное проведение Суперкубка Испании. В этом году он состоится в Саудовской Аравии. Турнир пройдет по новому формату – разыграют Суперкубок сразу четыре команды: «Реал», «Валенсия», «Барселона» и «Атлетико». Поездка в Саудовскую Аравию из Испании понравилась не всем фанатам.

Возможные проблемы с Суперкубком Испании радуют противников его проведения за пределами страны. В идеале так нужно для повышения доходов и внимания, но на деле получаются странности и проблемы. На полуфинальную игру против «Барселоны» «Атлетико» продал всего 50 билетов для собственных фанатов из Испании. Клуб пообещал бесплатно пустить их на финал, если выиграет у «Барсы».

На футбол повлияло убийство иранского генерала

  • 3 января в результате ракетного удара погиб генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Приказ о его уничтожении отдавал президент США Дональд Трамп.
  • Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал это актом международного терроризма. В твиттере он написал, что сам Сулеймани эффективно боролся с террористическими организациями (ИГИЛ, «Аль-Каида»).
  • Либеральный сенатор США Элизабет Уоррен считает, что мир находится на грани войны на Ближнем Востоке. Уоррен осудила действия Трампа. Reuters пишет, что Сулеймани провоцировал революционные силы Ирака к атакам на американские цели. Это и стало причиной удара со стороны США.
  • Иран пугает США возможной местью. Иранский генерал Голамали Абухамзе заявил, что под прицелом Ирана находятся порядка 35 целей на стороне США. Отсюда и опасения по поводу безопасности.
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Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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