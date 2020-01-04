Смерть иранского генерала повлияла на футбол. Сборная США перенесла сбор, под вопросом проведение Суперкубка Испании

Политическая ситуация на Ближнем Востоке теперь прямо влияет на футбол. На официальном сайте Федерации футбола США опубликовано заявление по поводу январских сборов мужской сборной. На сборную с таким решением никто не давил, но его приняли в целях безопасности:

«В связи с развивающейся ситуацией в регионе американский футбольный союз решил отложить поездку в Катар для запланированного на январь сбора мужской сборной. Мы работаем над альтернативными вариантами в рамках подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой 1 февраля в спортивном парке Dignity Health в Калифорнии.

Мы договариваемся с Футбольной ассоциацией Катара по поиску новых возможностей для нашей команды, чтобы испытать удобства мирового класса и гостеприимство Катара». Журналист LA Times Кевин Бакстер первым сообщил, что новым местом сборов мужской сборной станет Флорида. В прошлом году там уже проходили два сбора мужской сборной.