Смерть иранского генерала повлияла на футбол. Сборная США перенесла сбор, под вопросом проведение Суперкубка Испании
Политическая ситуация на Ближнем Востоке теперь прямо влияет на футбол. На официальном сайте Федерации футбола США опубликовано заявление по поводу январских сборов мужской сборной. На сборную с таким решением никто не давил, но его приняли в целях безопасности:
«В связи с развивающейся ситуацией в регионе американский футбольный союз решил отложить поездку в Катар для запланированного на январь сбора мужской сборной. Мы работаем над альтернативными вариантами в рамках подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой 1 февраля в спортивном парке Dignity Health в Калифорнии.
Мы договариваемся с Футбольной ассоциацией Катара по поиску новых возможностей для нашей команды, чтобы испытать удобства мирового класса и гостеприимство Катара». Журналист LA Times Кевин Бакстер первым сообщил, что новым местом сборов мужской сборной станет Флорида. В прошлом году там уже проходили два сбора мужской сборной.
Из-за перемен в планах слетает уже анонсированный матч США против «Зальцбурга» в Дохе. На сайте австрийского клуба игра до сих пор вписана на 18 января – за неделю до игры «Зальцбурга» и «Зенита» в том же месте. Напоминаем: в 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира. Поэтому сейчас сборные и клубы активно осваивают местную инфраструктуру.
LA Times пишет, что неопределенность в ситуации на Ближнем Востоке может повлиять и на выездное проведение Суперкубка Испании. В этом году он состоится в Саудовской Аравии. Турнир пройдет по новому формату – разыграют Суперкубок сразу четыре команды: «Реал», «Валенсия», «Барселона» и «Атлетико». Поездка в Саудовскую Аравию из Испании понравилась не всем фанатам.
Возможные проблемы с Суперкубком Испании радуют противников его проведения за пределами страны. В идеале так нужно для повышения доходов и внимания, но на деле получаются странности и проблемы. На полуфинальную игру против «Барселоны» «Атлетико» продал всего 50 билетов для собственных фанатов из Испании. Клуб пообещал бесплатно пустить их на финал, если выиграет у «Барсы».
На футбол повлияло убийство иранского генерала
- 3 января в результате ракетного удара погиб генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Приказ о его уничтожении отдавал президент США Дональд Трамп.
- Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал это актом международного терроризма. В твиттере он написал, что сам Сулеймани эффективно боролся с террористическими организациями (ИГИЛ, «Аль-Каида»).
- Либеральный сенатор США Элизабет Уоррен считает, что мир находится на грани войны на Ближнем Востоке. Уоррен осудила действия Трампа. Reuters пишет, что Сулеймани провоцировал революционные силы Ирака к атакам на американские цели. Это и стало причиной удара со стороны США.
- Иран пугает США возможной местью. Иранский генерал Голамали Абухамзе заявил, что под прицелом Ирана находятся порядка 35 целей на стороне США. Отсюда и опасения по поводу безопасности.