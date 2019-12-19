В Класико главной фигурой была политика: беспорядки на улицах, война с полицией, акции протеста на стадионе

Класико в этом сезоне – скандальная тема. Изначально матч перенесли с октября на декабрь из-за акций протеста, вызванных репрессиями в адрес девяти лидеров движения за свободную Каталонию. Перед игрой было понятно, что во время матча возможны какие-то выходки со стороны фанатов. Самая яркая (и единственная произошла во втором тайме).

Перед матчем аккаунт «Демократическое цунами» (движение, которое и сорвало октябрьский матч) в твиттере призывал болельщиков бросать черные шарики во время матча. Еще одна акция от «Демократического цунами»: за час до матча его представители раздавали болельщикам баннеры со слоганами в пользу свободной Каталонии. Это провоцировало небольшие стычки с полицией в некоторых местах возле стадиона – в конечном итоге полиция отбирала баннеры и выбрасывала их.