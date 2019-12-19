В Класико главной фигурой была политика: беспорядки на улицах, война с полицией, акции протеста на стадионе
Класико в этом сезоне – скандальная тема. Изначально матч перенесли с октября на декабрь из-за акций протеста, вызванных репрессиями в адрес девяти лидеров движения за свободную Каталонию. Перед игрой было понятно, что во время матча возможны какие-то выходки со стороны фанатов. Самая яркая (и единственная произошла во втором тайме).
Перед матчем аккаунт «Демократическое цунами» (движение, которое и сорвало октябрьский матч) в твиттере призывал болельщиков бросать черные шарики во время матча. Еще одна акция от «Демократического цунами»: за час до матча его представители раздавали болельщикам баннеры со слоганами в пользу свободной Каталонии. Это провоцировало небольшие стычки с полицией в некоторых местах возле стадиона – в конечном итоге полиция отбирала баннеры и выбрасывала их.
Во время паузы с трибуны «Барсы» полетел залп, но шарики были большие и желтые. С трибуны. Это смотрелось так:
Еще одна акция. На трибунах появлялись баннеры: «Испания, сядь и говори».
Во втором тайме возле стадиона начались массовые столкновения. Небольшая подборка фото и видео с места событий:
В паре кварталов от стадиона собралась огромная толпа, которая забрасывала полицию бутылками, камнями и другими предметами. Диктор «Барселоны» во втором тайме предупредил, что на улицах начались беспорядки, и попросил болельщиков держаться от них в стороне.