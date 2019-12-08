Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ покидали стадионы в первых таймах. Зрелищнее всех получилось у «Спартака»

«Фратрия» (фанатское объединение «Спартака») призвало фанатов клубов РПЛ покидать стадионы на 30-х минутах матчей. Все из-за задержания болельщиков клуба перед игрой с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

(Подробный разбор хронологии всей этой истории можно прочитать тут).

Акцию поддержали фанаты всех клубов РПЛ (кроме «Ахмата). Даже семь болельщиков «Уфы», приехавшие на выезд в Грозный, покинули стадион на 30 минуте.

Закольцевал все матч «Спартака» и «Ростова». Интерес особенный: ведь именно фанаты «Спартака» запустили эту акцию.

В трансляции игры с первых минут был слышен главный лозунг акции: «Фанат не преступник».

А баннеры на этой игре – отдельная история. Смотрите: