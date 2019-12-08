РПЛ
Футбол
Спартак
Ростов
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #Спартак #Ростов

Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ покидали стадионы в первых таймах. Зрелищнее всех получилось у «Спартака»

08 декабря 2019, 20:54

«Фратрия» (фанатское объединение «Спартака») призвало фанатов клубов РПЛ покидать стадионы на 30-х минутах матчей. Все из-за задержания болельщиков клуба перед игрой с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

(Подробный разбор хронологии всей этой истории можно прочитать тут).

Акцию поддержали фанаты всех клубов РПЛ (кроме «Ахмата). Даже семь болельщиков «Уфы», приехавшие на выезд в Грозный, покинули стадион на 30 минуте.

Закольцевал все матч «Спартака» и «Ростова». Интерес особенный: ведь именно фанаты «Спартака» запустили эту акцию.

В трансляции игры с первых минут был слышен главный лозунг акции: «Фанат не преступник».

А  баннеры на этой игре – отдельная история. Смотрите:

 

На 30 минуте болельщики, как и планировалось, покинули трибуны. Фанаты «Ростова» тоже поддержали акцию и ушли. 

 

На 38 минуте по стадиону прошло объявление для болельщиков «Спартака», которые остались сидеть на верхнем ярусе:

«Верхние ярусы, еще раз взываем к адекватности и призываем покинуть трибуну в знак солидарности со всеми движухами и со всеми фанатами нашей страны. Если вы хотите быть участником всего этого, то покиньте трибуну».

На 40 минуте объявление повторили. Некоторые фанаты покинули стадион совсем, другие – досматривали матч по телевизору под трибунами.

 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦ СЕТИ
Все фото: Твиттер СЭ Спартак
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#Спартак
#Ростов