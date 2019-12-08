Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ покидали стадионы в первых таймах. Зрелищнее всех получилось у «Спартака»
«Фратрия» (фанатское объединение «Спартака») призвало фанатов клубов РПЛ покидать стадионы на 30-х минутах матчей. Все из-за задержания болельщиков клуба перед игрой с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
(Подробный разбор хронологии всей этой истории можно прочитать тут).
Акцию поддержали фанаты всех клубов РПЛ (кроме «Ахмата). Даже семь болельщиков «Уфы», приехавшие на выезд в Грозный, покинули стадион на 30 минуте.
Закольцевал все матч «Спартака» и «Ростова». Интерес особенный: ведь именно фанаты «Спартака» запустили эту акцию.
В трансляции игры с первых минут был слышен главный лозунг акции: «Фанат не преступник».
А баннеры на этой игре – отдельная история. Смотрите:
На 30 минуте болельщики, как и планировалось, покинули трибуны. Фанаты «Ростова» тоже поддержали акцию и ушли.
На 38 минуте по стадиону прошло объявление для болельщиков «Спартака», которые остались сидеть на верхнем ярусе:
«Верхние ярусы, еще раз взываем к адекватности и призываем покинуть трибуну в знак солидарности со всеми движухами и со всеми фанатами нашей страны. Если вы хотите быть участником всего этого, то покиньте трибуну».
На 40 минуте объявление повторили. Некоторые фанаты покинули стадион совсем, другие – досматривали матч по телевизору под трибунами.