Вокруг слишком много новостей о задержании фанатов «Спартака» и Дзюбе – вот полный и удобный разбор по всей истории

Задержания затмили футбол

Все началось перед игрой «Зенита» и «Спартака». Утром 1 декабря «Фонтанка» выпустила новость о задержаниях московских фанатов, которые начались еще с вечера прошлого дня. Изначально в отделения отправили около ста человек, потом их число только увеличивалось. Формулировки задержаний: пьянство, мат, мелкое хулиганство.

Многих отпустили почти сразу, но все равно составили на них протоколы. В интервью Sport24 о задержаниях еще до матча рассказывал заряжающий «Спартака» Михаил Дивинский. Одной из возможных причин он называл поведение болельщиков на игре Сан-Марино и России, где заряжали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

«Медуза» и «Фонтанка» писали, что фанатов задерживали не только из-за Дзюбы. Было такое, что некоторые оскорбляли игрока на улицах – да, их задержали. Но массовые аресты – попытка предотвратить фанатскую драку футбольных хулиганов из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно эту информацию давали журналистам их источники в органах.