Вокруг слишком много новостей о задержании фанатов «Спартака» и Дзюбе – вот полный и удобный разбор по всей истории
Задержания затмили футбол
Все началось перед игрой «Зенита» и «Спартака». Утром 1 декабря «Фонтанка» выпустила новость о задержаниях московских фанатов, которые начались еще с вечера прошлого дня. Изначально в отделения отправили около ста человек, потом их число только увеличивалось. Формулировки задержаний: пьянство, мат, мелкое хулиганство.
Многих отпустили почти сразу, но все равно составили на них протоколы. В интервью Sport24 о задержаниях еще до матча рассказывал заряжающий «Спартака» Михаил Дивинский. Одной из возможных причин он называл поведение болельщиков на игре Сан-Марино и России, где заряжали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.
«Медуза» и «Фонтанка» писали, что фанатов задерживали не только из-за Дзюбы. Было такое, что некоторые оскорбляли игрока на улицах – да, их задержали. Но массовые аресты – попытка предотвратить фанатскую драку футбольных хулиганов из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно эту информацию давали журналистам их источники в органах.
На самом матче история с Дзюбой снова стала актуальной. Во время новых оскорбительных зарядов от фанатов «Спартака» рядом с ними заработали глушилки. Фанаты все равно задели Дзюбу оскорбительными баннерами, но их криков уже не слышали. «Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия», – так говорил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
Забытые итоги выезда в Сан-Марино
- Россия выиграла со счетом 5:0. Дзюба не забил, хотя перед матчем настраивался на покер.
- Во время игры Дзюбу посылали и всячески оскорбляли с трибун российские болельщики.
- В инстаграме он потом отписался от аккаунта сборной России и многих партнеров по сборной.
- После того матча Дзюба сразу ушел в раздевалку. С журналистами он тогда не общался.
- Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отреагировал словами, что о Дзюбе цинично высказалась пара десятков человек. Их он назвал псевдоболельщиками.
- Дальше возобновилась РПЛ, где о Дзюбе вспомнили на игре «Спартака» и «Урала» – там опять были оскорбления со стороны фанатов.
- Потом БИЗНЕС Online сообщил о жалобе Дзюбы президенту РПЛ Сергею Прядкину. Все с целью, чтобы нашли конкретных фанатов, которые оскорбляли Дзюбу.
Что было после игры «Зенита» и «Спартака»
- «Зенит» выиграл с минимальным счетом, Дзюба не забил.
- После матча Дзюба сказал журналистам пару фраз: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные – нормальные болельщики».
- Фанатам «Спартака» вынесли наказание: 19 человек получили штрафы по 500 рублей. Еще троих оставили под арестом на 15 суток.
- За них вступились болельщики «Зенита» – даже попросили проверить условия содержания.
- На самой игре полицейские общались с болельщиком «Спартака» Валерием Бевзом (известен как Валера Амиго). Его признали инициатором кричалок в адрес Дзюбы.
Бевз – крайний в истории с оскорблениями
Сначала Бевза допросили прямо во время матча. Там он вообще упал с решетки на перила и чуть не попал в больницу. С Бевзом поговорила полиция, но задержанием это не закончилось. Обычное общение без серьезных претензий. Бевз даже вернулся в Москву, где 3 декабря опять попал в полицию. Из отдела на Петровке его отправили обратно в Санкт-Петербург.
Изначально Бевз якобы проходил свидетелем по делу о драке в Санкт-Петербурге, которая была еще 11-12 мая 2019-го. Интересно, что в то время в городе проходила игра «Зенита» и ЦСКА (каким образом тут Бевз?). Потом это не подтвердилось – Бевза наказали за организацию оскорблений в адрес Дзюбы. Ему дали пять тысяч штрафа и запретили посещать матчи в ближайшие полтора года.
Выдержка из постановления суда: «Являясь зрителем соревнования, нарушил правила поведения зрителей, используя средство звукоусиления «Мегафон» громко скандировал оскорбительнее нецензурные выражения в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора».
Интервью Дзюбы, которое похоже на оправдание
Вечером 5 декабря «СЭ» выпустил большое интервью с Дзюбой. Ключевая часть – о фанатах.
Вот три основные цитаты Дзюбы:
- Слова про фашистов – отсылка к Сан-Марино. «Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги!».
- Дзюба отрицает, что обращался к Прядкину. «Как? Товарищ Прядкин, разберитесь? И слова не сказал. После игры в Сан-Марино ребята были в шоке от того, что это возможно на матче сборной. Окей, на матчах клубов такое происходит, как говорится, святое. Но сборная?!».
- Говорит, что не виноват в задержаниях фанатов. «Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чем тут Дзюба?»
К чему все это привело?
Трое фанатов «Спартака» все еще отбывают наказание в Санкт-Петербурге.
На улучшение имиджа Дзюбы интервью «СЭ» никак не повлияло – в твиттере по-прежнему много оскорбительных постов.
«Спартак» пообещал юридическую помощь Бевзу.
Фанатское объединение «Фратрия» выпустило заявление (тут о нем), призвав болельщиков всех клубов уйти со стадионов на 30-й минуте матчей этого тура. Это протест против всех задержаний. За день до этого «Фратрия» публиковала такое: