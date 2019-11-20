Дзюбу унижали русские фанаты в Сан-Марино. Вместо его голов – уход в раздевалку и молчание
Россия разгромила Сан-Марино (5:0). Черчесов попробовал резервистов и дал Артему Дзюбе максимальный шанс побороться за статус лучшего бомбардира отбора. Для этого Дзюбе надо было забивать хотя бы четыре мяча – столько же у него было в первом матче этих команд. Дзюба отыграл все 90 минут, но не заработал даже ассист. У него получился очень плохой вечер.
Все не пошло еще с первых минут. Группа болельщиков сборной России на гостевом секторе оскорбительно послала Дзюбу оскорбительными кричалками (на нормальном языке: иди прочь). В инстаграме сборной России об этом рассказали так: «Неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои».
Джикия объяснил все совмещением эмоций от клубов и сборной: «Что касается выкриков в адрес Артема Дзюбы, которые мы слушали, то это, конечно, очень обидно. Это отражается внутри, поэтому не хотелось бы в дальнейшем, чтобы такое повторялось. Когда играет сборная, хочется, чтобы не было никаких клубных пристрастий. Трибуны должны нести положительный заряд».
Артем Дзюба сразу после матча ушел с поля. Он не поблагодарил фанатов за поддержку – даже тех, кто реально выкрикивал хорошие вещи. Объясняется это и плохим игровым результатом от самого Дзюбы. За день до игры он рассказывал, что хочет стать главным бомбардиром в истории сборной России. Сейчас лидирует Александр Кержаков (30 голов), Дзюба идет третьим (24).
«Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить». В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет», – объяснял Дзюба. Мотивация побить такой рекорд у него есть.
«То задание, которое он получил на игру, выполнил. Понятно, хотелось забить, но не удалось. Оно состояло в том, чтобы все время быть ближе к воротам, не надо смещаться на фланги, там по два человека и помогающий им Миранчук. Только заниматься своим делом — завершать атаки», – рассказывал Черчесов о функциях Дзюбы. Он не завершил, а потом снова получил критику.
Ситуация уже дошла до РФС. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев назвал таких людей псевдоболельщиками. Он сказал, что пара десятков человек цинично высказались, но гораздо громче болели другие. Сам Дзюба инцидент вообще никак не комментировал – даже в инстаграм сразу после матча ничего хорошего не выложил.