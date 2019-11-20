Дзюбу унижали русские фанаты в Сан-Марино. Вместо его голов – уход в раздевалку и молчание

Россия разгромила Сан-Марино (5:0). Черчесов попробовал резервистов и дал Артему Дзюбе максимальный шанс побороться за статус лучшего бомбардира отбора. Для этого Дзюбе надо было забивать хотя бы четыре мяча – столько же у него было в первом матче этих команд. Дзюба отыграл все 90 минут, но не заработал даже ассист. У него получился очень плохой вечер.

Все не пошло еще с первых минут. Группа болельщиков сборной России на гостевом секторе оскорбительно послала Дзюбу оскорбительными кричалками (на нормальном языке: иди прочь). В инстаграме сборной России об этом рассказали так: «Неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои».

Джикия объяснил все совмещением эмоций от клубов и сборной: «Что касается выкриков в адрес Артема Дзюбы, которые мы слушали, то это, конечно, очень обидно. Это отражается внутри, поэтому не хотелось бы в дальнейшем, чтобы такое повторялось. Когда играет сборная, хочется, чтобы не было никаких клубных пристрастий. Трибуны должны нести положительный заряд».