Итоги России в отборе на Евро – через цифры. Внутри много рекордов

• Квалификация к Евро-1996 остается рекордной по забитым голам – 34. Нынешняя – на втором месте (33) .

• В чем удалось превзойти тот отборочный турнир, да и вообще все остальные – по рекордной победе. Долгое время максимальными были по 7:0 над Сан-Марино и Лихтенштейном. Летом 2019-го Россия забила Сан-Марино девять безответных голов .

• И еще один рекорд этой осенью – так рано наши еще не попадали на крупный турнир . Произошло это официально за два тура до конца. Раньше досрочный выход был на тот же Евро-1996, но за тур до конца.

• Станислав Черчесов вышел на третье место по количеству побед во главе сборной России – 18 . У Хиддинка – 22, у Романцева – 36. Процент от проведенных матчей пока что отличается сильно – 44% у Черчесова, 56% – у Хиддинка, 60% – у Романцева. Проигрывал Черчесов чаще всех других тренеров – 14 раз.