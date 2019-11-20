Россия
Евро-2020 (квалификация)
Евро-1996
Футбол
Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Олег Романцев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Артем Дзюба #Станислав Черчесов #Олег Романцев #Евро-1996

Итоги России в отборе на Евро – через цифры. Внутри много рекордов

20 ноября 2019, 00:35
Михаил Морозов

Россия выиграла последний матч у Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире к Евро-2020. Главные цифры и факты:

Сборная России выиграла восемь матчей в группе. Это повторение рекорда квалификации к Евро-1996. Тогда наши обыграли всех соперников по группе по два раза кроме Шотландии (две ничьи). Сейчас та же история – только дважды проиграли Бельгии.

• Кстати, тогда все соперники кроме Шотландии уступали хотя бы раз нам крупно. Та же история и сейчас, исключение, понятно, Бельгия.

• Квалификация к Евро-1996 остается рекордной по забитым голам – 34. Нынешняя – на втором месте (33).

• В чем удалось превзойти тот отборочный турнир, да и вообще все остальные – по рекордной победе. Долгое время максимальными были по 7:0 над Сан-Марино и Лихтенштейном. Летом 2019-го Россия забила Сан-Марино девять безответных голов.

• И еще один рекорд этой осенью – так рано наши еще не попадали на крупный турнир. Произошло это официально за два тура до конца. Раньше досрочный выход был на тот же Евро-1996, но за тур до конца.

Станислав Черчесов вышел на третье место по количеству побед во главе сборной России – 18. У Хиддинка – 22, у Романцева – 36. Процент от проведенных матчей пока что отличается сильно – 44% у Черчесова, 56% – у Хиддинка, 60% – у Романцева. Проигрывал Черчесов чаще всех других тренеров – 14 раз.

• Зато при Черчесове сборная России повторила рекорд из семи побед подряд. В 1995-м такое удалось команде Романцева.

Все десять игр в стартовом составе начинали только Джикия и Дзюба. Третье место по количеству стартов делят Оздоев и Гильерме (девять матчей).

• Больше половины голов сборная России забила с прострелов и подач – 17 из 33.

За сборную в этой квалификации забивали 14 разных футболистов. Лидер – Дзюба (девять мячей), второй – Черышев с пятью. Другие авторы голов – Головин, Оздоев, Смолов, Ионов (по два), Фернандес, Кудряшов, Джикия, братья Миранчуки, Кузяев, Петров и Комличенко (по одному).

Артем Дзюба – рекордсмен сборной в истории квалификаций по голам (девять). Обновил свой же рекорд – восемь голов было в отборочном турнире к Евро-2016. Он также занял шестое место в списке бомбардиров квалификации к Евро-2020 (лучшим стал Кейн – 12). 

Главные тексты о сборной за турнир
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
Каково сходить на сборную в ноябре. Дорого? Холодно? А как дела с полицией?
Тренер Черчесов – этическая дилемма о методах и результате
Черышева изменил домашний ЧМ. Теперь он постоянно доминирует в сборной
Сумасшедший год Оздоева: закрепился в «Зените», заиграл в сборной, теперь еще и красиво забивает
Даже в 36 лет Жирков – идеальный футболист. Играет в сборной, выигрывает конкуренцию, забивает
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Футбол
#Евро-2020 (квалификация)
#Артем Дзюба
#Станислав Черчесов
#Олег Романцев
#Евро-1996